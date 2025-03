Flores Plaza: «Quiero hacer un King Kong de más de ocho metros de altura»

Flores Plaza nació hace 46 años en Cáceres, aunque su infancia la pasó en Malpartida. Tras vivir 27 años en Madrid volvió a la localidad, ... donde vive y trabaja, además de desarrollar su pasión: la globoflexia. Con ella participa en proyectos como la cabalgata de los Reyes Magos, para la que hizo las esculturas que acompañaron a sus majestades, o la Noche del Emprendimiento, entre otros.

Este malpartideño lleva diez años trabajando con globos, una afición que descubrió por curiosidad. «Me llamaba mucho la atención lo que se podía hacer con ellos, las posibilidades que ofrecía un material tan sencillo. Vi algunas esculturas que me parecían imposible que pudieran hacerse con globos y quise intentarlo». Así descubrió este arte, que aprendió de forma autodidacta, buscando tutoriales por internet e improvisando.

«La globoflexia –explica– es un arte que puede aprender cualquiera, no requiere ninguna habilidad especial, solo imaginación, ganas de hacerlo y, sobre todo, mucha constancia, porque se van a romper muchos globos y hay que deshacer para volver a hacer todo».

«Cualquier persona con un mínimo de 20 euros puede comenzar a hacer figuras», asegura. Sobre los globos comenta que son normales, entre comillas, ya que cuando se trata de realizar algo más elaborado se necesitan globos de decoración, que son más caros y aguantan más tiempo inflados, «pero para las personas que quieran iniciarse, con cualquier tipo de globos le vale».

En los 10 años que lleva trabajando con globos han surgido nuevas técnicas. «Cada vez metemos más globos dentro de globos para conseguir hacer formas. A nivel mundial hay una red de bastante gente que se dedica a ello, a hacer exposiciones grandísimas, entonces se aprenden nuevas técnicas para hincharlos, doblarlos, meter unos dentro de otros… cada vez a más gente se le enciende la bombilla, hace algo y la suerte es que lo comparten», asegura.

De los perritos y flores del principio se ha pasado a hacer esculturas enormes mezclando todo tipo de globos, dejándolos planos en lugar de redondos. «Ahora se hacen cosas que las miras y te preguntas cómo es posible hacer eso con un globo», asegura.

Estas esculturas, además, cuando se hacen con globos de decoración pueden durar, en un sitio cerrado, hasta tres meses. Se hacen exposiciones enormes, como es el caso del Museo Balloon, que en el mes de julio estuvo en Madrid y está haciendo un tour por Europa.

Para Flores, el arte del globo es un 'hobby', pero hay personas que viven de ello. «Hay gente que se dedica a decorar diferentes eventos y se gana mucho dinero», indica.

Este artista lleva muchas esculturas hechas que ha expuesto en diferentes eventos de la localidad. La más grande fue un dinosaurio que, durante una de las Noches del Emprendimiento, puso en medio de una calle junto a otras muchas esculturas formando un 'Parque Jurásico'.

La escultura que más trabajo le costó fue una reproducción de Dalí que hizo con los relojes derritiéndose. «Creo que fue la más difícil porque no había nada donde me pudiera fijar y tuvo que ser todo imaginación. Medía unos 50 o 60 centímetros y al ser tan pequeña fue complicado». Aun así, su escultura preferida asegura que es la que no ha hecho. «Tengo una gran ilusión, hacer un King Kong y que supere los ocho metros de altura. Esa sería mi preferida».

Su próximo proyecto es presentarse al concurso internacional Balloon World, que se estima que sea en diciembre en Sevilla.