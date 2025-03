El flautista de Gargüera

Era uno de los 128 habitantes del pueblo verato de Gargüera. Allí tenía su casa y su taller, donde confeccionaba tirachinas, garrotas, tamboriles, flautas o ... esas maderas para lanzar cohetes que se usan en las fiestas de los pueblos. Se llamaba Pedro, Pedro Garrido, tenía 83 años, acaba de morir y el mundo de la música tradicional extremeña está de luto.

Esa música tradicional tiene en el Tajo una frontera instrumental: del río hacia Castilla, el tamboril y la flauta; del río hacia Andalucía, otros instrumentos, aunque el tamboril vuelve a estar presente en la sierra de Aracena, alrededor de Rosal de la Frontera, y en el Alentejo portugués, en el entorno de Vila Verde de Ficalho y Vila Nova de São Bento, cerca de Serpa.

Pedro Garrido ha entrado ya en el espacio mítico de los tamborileros históricos de la provincia de Cáceres con tío Remundaina, de La Garganta; Roque Cruz, de El Cabrero; Antolín Martín, de Aceituna, y El Picardías. «De flauta, soy el número uno: haciéndolas y tocándolas. De tamboril, quizás sea el número tres de la provincia», calculaba su prestigio sin falsa modestia.

Pedro estuvo cuidando cabras y ovejas hasta los once años, «que me echó mi padre mano y me dijo que a hacer 40 o 50 fanegas todos los años: barbechar, vinar, que es la segunda vuelta que se le da a la tierra, sembrar, segar, trillar y de todo. Estuve trabajando en el campo hasta los 24 años. Un 3 de septiembre, nos casamos mi mujer y yo y dejé el campo. Nos fuimos a Bilbao. Desde 1964 a 1977, que me vine a Cáceres de celador a la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura», resumía su vida laboral.

En Bilbao, fue peón de albañil, ganando 600 pesetas a la semana. Estuvo en un taller de persianas: si montaba, cobraba y si no montaba, no cobraba. Entonces, se ganaban 800 pesetas a la semana y él salía por 3.500. Después, siete años en un taller de carpintería hasta que, en 1977, lo llamó su padre y le dijo que se viniera porque había echado por él una instancia para ser ordenanza y tenía que empezar a trabajar en la Escuela Politécnica Universitaria. «Allí estuve hasta que me jubilé en el 2004. Me dieron medalla, placa, dos relojes y me hicieron un homenaje grandísimo», no olvidaba el momento de su retirada.

De pequeño, Pedro confeccionaba flautas chicas para hacer ruido. Luego empezó a hacer tamboriles, primero de un bidón, después de tablero de okume. En su familia, no había nadie que tocara el tamboril. Aunque había en Gargüera un tamborilero primo hermano de su madre. Pedro opinaba que «el tamborilero debe tocar lo mismo un pasodoble que una jota, una ronda, una sevillana o Paquito el Chocolatero. Pero sabiendo, ¿eh?, hay que saber. A mí, gente que sabe mucho me ha dicho que como yo, en flauta, ninguno».

La primera flauta se la compró en Montehermoso y le costó 5.000 pesetas. El artesano que se la vendió le dio una tabla con las medidas de los agujeros y la distancia entre ellos. Pedro seguía esa tabla siempre. Se apuntó a unos cursos de la Diputación de Cáceres que impartía Santiago Béjar, El Picardías, y ahí aprendió a tocar.

A Pedro Garrido lo contrataban mucho al norte del Tajo, pero al sur, lo más lejos que llegó fue a Valencia de Alcántara. En la provincia de Badajoz, nada, salvo una vez para un acto oficial en el Teatro Romano de Mérida. Un año ganó el primer premio del Martes Mayor placentino y triunfó en media docena de certámenes de artesanía. Ya no redobla su tamboril, pero quedan sus flautas de hueso y cuerno de cabra, la artesanía imperecedera del flautista de Gargüera.