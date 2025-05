La Fiscalía pide el archivo de la querella contra los 33 diputados socialistas que votaron la ley de zepas

Los diputados del PSOE en la Asamblea que votaron a favor de la ley de zepas no cometieron prevaricación ni desobediencia a la autoridad. Y ... en todo caso, su voto está protegido por su condición de parlamentario regional. Así lo considera la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que por ello ha pedido el archivó de la querella de Ecologistas en Acción contra estos 33 diputados.

Según informó HOY el pasado 8 de junio, la asociación conservacionista presentó una querella ante el TSJEx en la que acusaba de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial a los diputados del PSOE que el pasado marzo votaron a favor de la ley autonómica que legaliza 55 ZEPA (zonas de especial protección para las aves) de la región y regulariza el complejo Marina Isla Valdecañas. El planteamiento de la administración regional con esta norma era que en la región había 55 ZEPA que en realidad no lo eran porque no se habían declarado expresamente, con mención expresa en el DOE para cada una de ellas.

El principal objetivo de esa norma era salvar del derribo al lujoso residencial que, según ha ordenado el Tribunal Supremo, debe ser demolido en su integridad y no parcialmente -solo lo que se quedó a medio construir-, como antes determinó el TSJ extremeño. Sin embargo, el pasado martes el Constitucional paralizó cautelarmente el derribo.

Aunque la pasada legislatura el PSOE tenía 34 diputados en la Asamblea, la querella solo iba dirigida a 33 de ellos.

Según la querella, la citada ley «tiene como clara finalidad burlar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que decreta la demolición total de la Urbanización Isla de Valdecañas, y además los diputados querellados lo hacen a sabiendas de que no pueden legislar sobre esta materia [...]. Por tanto la aprobación de la Ley se hizo a sabiendas de su ilegalidad y de su inconstitucionalidad».

Sin embargo, la Fiscalía dice que no hubo delitos por tres razones. En primer lugar, «los parlamentarios no son funcionarios públicos ni puede considerarse que el ejercicio de su voto tenga el carácter de acto administrativo, por lo que este hecho no tiene cabida típica en el delito de malversación».

Respecto a la desobediencia, «en los hechos que son objeto de la querella no es que exista dolo de desobedecer, es que ni siquiera se puede afirmar que exista orden concreta que deba de ser cumplida. Los pronunciamientos de una sentencia en concreto no han sido desobedecidos, lo que ha ocurrido es que se ha aprobado una norma legal de forma legítima con conexión material con la protección urbanística de una determinada zona de Extremadura, que tuvo como consecuencia una determinada sentencia sobre la ilegalidad de unas obras, pero en modo alguno ha existido un requerimiento al Parlamento de Extremadura en un determinado sentido que, por otra parte, no es posible se haga por ningún Tribunal de conformidad con la separación de poderes de un Estado de Derecho».

En todo caso, el Ministerio Fiscal entiende que los diputados querellados gozan de inviolabilidad parlamentaria, entendida como «la prerrogativa parlamentaria por la que los diputados no pueden ser sancionados por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, aun después de haber cesado en su mandato».