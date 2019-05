La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta contra la delegada del Gobierno El Ministerio Público afirma que el cambio de itinerario fue acertado y no cree que obedeciera a intereses políticos EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Miércoles, 22 mayo 2019, 21:56

La Fiscalía de Badajoz ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz que archive la causa abierta contra la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, por el presunto delito de prevaricación administrativa que habría cometido al prohibir pocas horas antes de su celebración que una tractorada promovida por la organización agraria La Unión pudiese terminar ante la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida.

García Seco declaró el lunes como investigada en el juzgado de instrucción y dos días después la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional de la causa por considerar que los hechos «no revisten entidad penal».

Aquella tractorada se celebró, pero no por el recorrido autorizado en un primer momento, sino por un itinerario alternativo que no permitía llegar a la Presidencia de la Junta. Pocas horas después, La Unión recibió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se indicaba que no debió cambiarse el itinerario la noche anterior a la tractorada.

La Fiscalía admite que el TSJEx anuló la decisión tomada por la delegada del Gobierno por ser extemporánea y afectar al derecho de manifestación, pero recuerda que el TSJEx no apreció ninguna conducta con entidad penal.

Tampoco la Fiscalía ve delictiva esa decisión porque la delegada modificó el recorrido pocas horas después de recibir un informe de la Policía Local que deseconsejaba el trayecto inicial. El Ministerio Público achaca a la Policía Local de Mérida la demora en la entrega del informe, que fue solicitado en dos ocasiones desde la Delegación del Gobierno, y descarta que el cambio pudiera estar motivado por una supuesta influencia política. «No se puede mantener una investigación ni una imputación penal sobre meras sospechas».

La Fiscalía concluye que la suspensión del itinerario se fundamentó en razones de seguridad ciudadana y orden público. También recuerda que la manifestación se celebró por el itinerario alternativo y que existió la opción de que los manifestantes se desplazaran a Presidencia a pie para entregar la carta con sus reivindicaciones. «Sin embargo, no ejercieron esa posibilidad y derecho, sin que mediara impedimento alguno por parte de la autoridad investigada».

Desde la Fiscalía se explica que el juzgado ha dictado una providencia en la que solicita nuevos informes policiales de carácter complementario, una decisión que también ha sido recurrida por la Fiscalía por considerar que las actuaciones practicadas son suficientes.