La Fiscalía mantiene la petición de penas por un crimen en Don Benito en 2013 Solicita de 22 años y medio a 25 años para los tres acusados mientras que las defensas piden la absolución por falta de pruebas JUAN SORIANO Jueves, 22 noviembre 2018, 07:50

Visto para sentencia el juicio por la muerte de José Astillero el 8 de octubre de 2013 en Don Benito. La Fiscalía mantiene su petición de condena para los tres acusados, mientras que las defensas piden la absolución al estimar que no hay pruebas concluyentes.

La acusación pública considera que Y. M. G., F. C. S. y A. L. H. V. se pusieron de acuerdo para robar a José Astillero, dueño de dos edificios que estaban siendo explotados como clubes de alterne. Para ello, en la noche del 8 de octubre acudieron a una caseta situada junto a estos locales y, tras golpearle y amordazarle, se llevaron lo que encontraron de valor, que no ha podido ser cuantificado. Después le dejaron allí, tras lo que falleció asfixiado.

La Fiscalía se basa principalmente en la declaración de Y. M. G., quien a los pocos días de los hechos, y mientras estaba en la cárcel por otra causa, declaró que tenía información sobre el crimen, del que acusó a los otros dos implicados. Sin embargo, de testigo pasó a imputada, tras lo que cambió su versión. Para los dos hombres se solicita una condena de 17 años y medio por asesinato, que en el caso de la mujer se eleva a 20 años por contar con antecedentes. Para los tres se añaden cinco años por robo con violencia.

Por su parte, las defensas de los acusados coincidieron en pedir la absolución, ya que recalcan que la primera declaración de la acusada no es creíble. Además, subrayaron que no hay prueba que corrobore esa versión y que en la caseta no se hallaron ni huellas ni restos de ADN.