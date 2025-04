El fiscal de Tráfico: «Los hijos se quejan de que a sus padres le renuevan el carné de conducir»

Diego Yebra, fiscal de Tráfico, cargo que ejerce en toda Extremadura desde el 1 de febrero, sabe que los mayores conduciendo representan a menudo un ... peligro para la seguridad vial.

Hay que saber que solo en Extremadura hay más de 9.000 personas de más de 74 años con el permiso de conducir B (turismos) en vigor. Tanto es así que la propia Fiscalía General del Estado reflejó en su memoria de 2019 una petición a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que modificara la legislación por la cual a partir de los 65 años se podían conceder prórrogas del permiso de conducir por cinco años. En el tramo que va de los 65 a los 73 años la cifra de conductores extremeños es de 32.588.

A él le parece un periodo demasiado largo. «Hay que dar revisiones más pautadas porque en la actualidad se pueden dar permisos de cinco años para que alguien conduzca entre los 75 y los 80 años cuando en cuestión de meses la salud puede empeorar mucho», razona.

Reflejos, normas y tecnología

De hecho, afirma que «llegan muchos casos de quejas de familiares a los que le han renovado el permiso para conducir en un centro médico y sus hijos se quejan de que su padre no está en condiciones, y ahí lo único que se puede hacer es ir a la Jefatura provincial de Tráfico para que controle mejor a ese centro de reconocimiento».

Según Yebra, se dan muchos casos que llegan a su mesa relacionados con atropellos motivados por falta de reflejos de una persona de edad avanzada, las cuales suelen verse involucradas a menudo también en pequeños golpes.

«En otros casos –añade el fiscal– no se adaptan a las nuevas normativas y se dan casos en que no saben circular por una rotonda porque cuando ellos se examinaron las rotondas no existían». Otro factor en contra, prosigue Yebra, es cómo han evolucionado los vehículos. «Hoy son vehículos menos simples, y aunque la tecnología se encamina a facilitar la conducción hay más cosas que atender».