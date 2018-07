El firme de las carreteras de la región es el mejor del país, aunque ha empeorado Tramo de la N-630 a la altura del polígono de Las Capellanías, en la ciudad de Cáceres. :: jorge rey El estado de las vías se ha deteriorado en los dos últimos años, según un informe de la Asociación Española de la Carretera A.A. CÁCERES. Domingo, 29 julio 2018, 08:57

Las mejores carreteras del país -las menos malas, a tenor de las calificaciones- están en Extremadura. Lo asegura la Asociación Española de la Carretera, que llega a esta conclusión tras examinar tres mil tramos, de cien metros cada uno, y documentar la investigación con veinte mil fotografías.

La primera evidencia que deja este examen es que la red viaria de la península -Canarias y Baleares no aparecen en el trabajo- tiene un amplio margen de mejora. El estudio considera tanto las vías de titularidad estatal como las regionales -también las de las diputaciones forales-, y califica el estado del firme en cada región. La Rioja y Asturias obtienen un muy deficiente, que es la nota más baja posible, doce autonomías se quedan en el deficiente y solo una, Extremadura, logra un aceptable. La de bueno, que es la calificación más alta, se queda desierta.

De este modo, la comunidad encabeza una clasificación marcada por la mediocridad. Consigue el liderazgo con 202 puntos, cuando el máximo es de cuatrocientos y la media nacional son 136. La siguiente en la tabla es el País Vasco, con 198. Por tomar como referencia vías por las que los extremeños se mueven con más asiduidad, los firmes madrileños logran una nota de 151 y los andaluces, 141. El farolillo rojo de esta clasificación lo ocupa La Rioja, con 92 puntos.

Esos 202 puntos que logra la región son la mejor nota del país, pero también indican que ha habido un retroceso en los dos últimos años. Porque en 2015, este mismo colectivo, que integra a empresas del sector como autoescuelas, constructoras o fábricas de señalización viaria entre otras, hizo este mismo estudio y las notas eran mejores para casi todos. Extremadura obtuvo entonces 221 puntos, mientras que la media nacional era de 147.

Ese retroceso de casi veinte puntos en dos años en cuanto a la calidad del firme no impide a la comunidad conservar la primera posición de la tabla, que también lidera cuando se analiza el balizamiento. En este capítulo obtiene un 8,9, o lo que es lo mismo, se queda a solo 0,1 puntos de lograr la calificación de muy buena, que es la máxima posible y se otorga a quienes sacan entre un nueve y un diez.

La señalización, mejorable

Esta misma escala otorga un deficiente en aquellos apartados en los que la nota está entre el 2,5 y el 4,9. Y ahí aparece la comunidad en señalización horizontal y vertical. En esta última está 0,1 puntos por debajo de la media nacional, y en la otra, 0,1 por encima. Por último, se queda también en el deficiente, aunque su situación sea mejor que la media nacional, en cuanto a las barreras de seguridad.

Todas estas puntuaciones se adjudican después de comprobar los desperfectos visibles a primera vista en tramos interurbanos elegidos aleatoriamente. No se tienen en cuenta aquellos problemas que van más allá de la capa de rodadura.

Además de analizar cómo están las vías de cada una de las regiones peninsulares, los autores abordan otro aspecto: el déficit acumulado de inversión en mantenimiento. Y lo cuantifican.

En el caso de Extremadura, la investigación detalla que asciende a 251 millones de euros, que son 19 más que hace dos años. No obstante, el valor que mejor sirve para ilustrar esta cuestión no es esa cifra total, sino el montante por kilómetros, que elimina el factor distorsionador al interpretar los datos que puede suponer el hecho de que no todas las regiones tienen la misma red viaria. En consecuencia, la cifra más oportuna es el déficit acumulado por kilómetros, que en la región es de 46.307 euros. Se trata de la cifra más baja del país con diferencia, pues la siguiente en la lista es País Vasco, donde se han dejado de invertir algo más de 56.000 euros por kilómetro. Y la media para el conjunto del país es de casi 70.000 euros por cada mil metros.

Según la Asociación Española de la Carretera (AEC), la situación de la red viaria nacional aconseja reducir el límite de velocidad entre diez y veinte kilómetros por hora en 6.800 kilómetros.