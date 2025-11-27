La firma de hipotecas en Extremadura vuelve a tasas positivas con un aumento del 22,2% en septiembre

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en septiembre en Extremadura ha crecido un 22,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a ... una subida del 12,24% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 837 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad extremeña ha sido del 84,4%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, en Extremadura se prestaron 80,1 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 32,47% más del capital prestado que hace un año, mientras que comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 95,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.106 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 124,16 millones de euros. De ellas, 103 fueron sobre fincas rústicas y 1.003 sobre urbanas.

De las 1.003 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Extremadura, 837 fueron sobre viviendas; 14 en solares y 152 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 12 y en 93 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 193 hipotecas con cambios en sus condiciones, 88 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.047 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 641 correspondieron a viviendas, 67 a fincas rústicas, 329 a urbanas y 10 sobre solares.

Datos nacionales

En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 46.120 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, mayor en casi cinco puntos al experimentado en agosto (+7,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 15 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en septiembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,1% interanual en septiembre, hasta los 171.612 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

El 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 38,6% y el capital prestado avanzó un 40,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 1,2% respecto a agosto.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 21,4%, con avances del 37,5% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos.

Por Comunidades Autónomas

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas tuvo un incremento en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.