¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
J.M.Cruz en 'Atelier Couture 2025'

Una firma extremeña pone el broche de oro a la cita de moda nupcial más esperada de Madrid

J.M.Cruz cerró el desfile de 'Atelier Couture 2025' con su nueva colección para la próxima temporada

Irene Manzano

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:31

Comenta

El 'Atelier Couture 2025' ha celebrado sus 10 años en la Real Fábrica de Tapices de Madrid con un desfile que ha relevado las tendencias de la próxima temporada en la moda nupcial española. Sirviendo de escaparate para los grandes artesanos de nuestro país, este evento también tuvo su lado extremeño.

Se pudo disfrutar de la participación de marcas 'made in Extremadura' muy reconocidas, pero el broche final lo dio el diseñador Juan Manuel Cruz Fajardo (J.M.Cruz), consolidándose como uno de los grandes protagonistas del desfile. El torremochano afincado en Cáceres presentó un avance de su nueva colección de novias para el próximo año 2026 que marca una nueva etapa creativa para la firma. Una propuesta que explora la dualidad y que se convirtió en uno de los momentos con más reconocimientos del evento por su maestría con la combinación de volúmenes y la elegancia de las siluetas.

Diseños de J.M.Cruz

«Esta colección nace del contraste: de la fuerza que hay en la delicadeza, y de la belleza que surge cuando lo etéreo se enfrenta a lo estructurado», destacó J.M.Cruz. El diseñador, que empezó su andadura por los talleres en 2020, reafirmó en esta última aparición su posición como uno de los diseñadores emergentes más prometedores de la industria.

Un desfile que no ha dejado indiferente a nadie y en el que se ha visto que la moda diseñada y pensada desde Extremadura también viene pisando fuerte.

