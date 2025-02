Un finalista extremeño en el 'masterchef' de las flores

J. López-Lago Domingo, 9 de octubre 2022, 21:18 Comenta Compartir

Tiene 35 años, creció entre flores porque floristas eran sus padres y ahora sus hijas están rodeadas del mismo ambiente con sus colores y sus aromas, dice Manuel Fernández, de 35 años, de Santa Marta (Badajoz) y que casi ha rozado la excelencia al meterse en la final del concurso nacional que celebra Interflora para detectar al mejor artesano. No hay más que ver algunos trabajos para concluir que con este material natural se puede ir más allá de un simple ramo.

Según se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales, el certamen que ha encumbrado a este extremeño está montado como una especie de 'másterchef'. En él, 24 profesionales muestran su pericia montando adornos florales para intentar ser elegidos por el jurado Mejor Artesano Florista de 2022.

«El año pasado me presenté por primera vez, pero no conocía bien cómo iba, pero este año ha sido impresionante. No cogen a cualquiera. Primero mandas una especie de curriculum y yo hago un par de cursos todos los años, así que lo actualicé. La organización también ve trabajos que hayas hecho antes de seleccionar a 24 personas. Hay otro concurso nacional, pero este lo promueve Interflora y van los mejores porque el primer premio son 3.000 euros. La gente va muy preparada», asegura el extremeño, que ha disfrutado y sudado a partes iguales las pruebas que ha tenido que afrontar.

«La moda ahora no es nada recargada, se lleva lo que parezca natural, con eucalipto y olivo» Manuel Fernández Florista

De hecho, ha sido en la zona histórica de Toledo, tanto al aire libre como en el Espacio Cultural San Marcos, donde han transcurrido los retos. «Hay de todo, desde pruebas sorpresas en las que nos levantan a las seis de la mañana a otras en la calle en la que recuerdo que nos mojamos. ¿Qué hacéis los floristas si llueve y estáis preparando una boda? nos preguntaban, pues aquí lo mismo, hay que seguir trabajando, decían los jueces. Otro día era eligiendo las flores más ecológicas que emitieran menos CO2, o que todo el conjunto costara menos de ochenta euros», relata Domínguez, que en los tres días que ha durado el certamen (concluyó el sábado, 1 de octubre) ha tenido que superar retos como representar la época cristiana de la ciudad, armar ramos para ser publicados en redes sociales o componer centros florales con frutas y verduras, además de representar la Ribera del Tajo seleccionando material autóctono de la zona junto con flores de temporada.

Respecto al año pasado el extremeño comenta que Interflora ha apostado por que todo sea más fresco. «Han querido que usáramos menos espuma y más hierba verde del campo o ramas secas para representar el otoño», añade Fernández.

Tanto en pruebas individuales como en equipo, al final, el de Santa Marta fue uno de los diez semifinalistas al superar el primer corte y posteriormente se metió entre los cinco finalistas (quedó cuarto), lo cual le servirá para formar parte de un grupo de especialistas que impartirá cursos por toda España a profesionales de su sector.

Bodas de 1.500 a 90.000 euros

Manuel trabaja con flores desde que tenía 17 años y luego se quedó con el negocio familiar en Santa Marta, que según cuenta sigue funcionando y no ha entrado en declive como le ha pasado a otras actividades tradicionales.

«Yo me dedico más a los eventos, pero se siguen regalando flores y desde la pandemia aún más, como si la gente valorara más lo efímero. En cuanto a las bodas ha habido también un subidón a la hora de adornarlas con flores y últimamente ha subido el nivel. Yo tengo bodas todos los fines de semana y me ayudan mi mujer, que trabaja conmigo y, aunque tengan otros empleos, también mi hermano y mi primo porque hay mucho trabajo, ya que se empieza en la iglesia los jueves por la mañana y acabamos en la zona del convite el sábado por la tarde (...). Lo que es una pena es que en Extremadura apenas haya profesionales. Lo digo porque voy a muchos cursos por toda España y casi nunca veo a nadie de mi comunidad», explica.

Como referencias, habla de precios que oscilan los 1.500 euros de media para una boda que califica de «normalita» hasta los 90.000 euros de un jugador del Atlético de Madrid que montó este año en la capital junto a la prestigiosa florista Elena Suárez.

Las nuevas tendencias

Sobre tendencias, este artesano florista explica que ahora lo que se lleva es todo muy natural, del campo, a lo cual se le llama 'garden style'.

«La moda ahora –señala– no es nada recargada sino que se llevan las flores con mucho movimiento y mucho aire, que parezca que las flores nacen de la tierra, no pinchadas en una esponja. Que veas un trabajo, por ejemplo en la puerta de una iglesia, y parezca que ha crecido ahí una enredadera, y que aunque esté todo muy elaborado, precisamente que no se dé esa imagen».

En cuanto a flores, «lo que la gente no se quiere ya son margaritas y claveles que se llevaban antes. Ahora piden rosas y hortensias y muchísimo verde, eucalipto y olivo, que también se pide mucho», apunta como ideas este experto en cómo sacarle partido a las flores.

Ampliar Los cinco finalistas con el extremeño a la derecha. HOY

