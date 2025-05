«Al final, el pretil del puente romano de Alcántara acabará en el río»

REDACCIÓN Miércoles, 24 de noviembre 2021, 10:56 Comenta Compartir

«Al final, el puente de Alcántara acabará cayendo al río». Es la queja de Mónica Grados, alcaldesa de la localidad cacereña que da nombre al monumento romano que en la tarde-noche de este martes sufrió una nueva agresión, la segunda en menos de dos semanas. Al igual que ocurriera el pasado día 11, un camión chocó contra el pretil cuando intentaba girar y volvió a desplazar los bloques que lo componen, más aún de lo que ya lo estaban.

La sucesión de incidentes se explica en gran modo por el hecho de que el puente tiene uno de sus carriles cortado al tráfico, por las obras para renovar el pavimento, y esto hace que los vehículos dispongan de menos espacio del habitual para maniobrar, lo que obliga a los conductores de camiones, especialmente los de mayor tamaño, a extremar las precauciones si no quieren dañar el monumento. Y no todos lo consiguen.

«Las obras tienen un plazo de ejecución de un mes y están aproximadamente a la mitad, lo que quiere decir que a este ritmo, al puente le quedan todavía más golpes por sufrir, de ahí la necesidad de tomar alguna medida», apunta la regidora. «El único modo de evitar que vuelvan a ocurrir episodios de este tipo es que se corte el tráfico mientras duren las obras, y eso no lo podemos hacer nosotros como ayuntamiento ni tampoco los vecinos», plantea la alcaldesa, que asegura que el Consistorio que dirige ya ha escrito tanto al departamento de carreteras como al de patrimonio del Gobierno regional para exponer el problema. Técnicos de este último departamento visitaron el puente a la semana siguiente del primer golpe, para ver 'in situ' los daños causados y elaborar un informe del que hasta este miércoles por la mañana -es decir, 12 días después del primer siniestro-, no hay constancia.

«Le vamos a pedir una cita al presidente de la Junta», anticipa Grados, que asume que se trata de un problema de difícil solución, ya que impedir el paso de vehículos por el puente obligaría a los usuarios a dar un rodeo de más de cien kilómetros. Además, «debemos tener en cuenta también -explica la regidora- que algunos de los camiones que atraviesan nos proporcionan suministros que el pueblo y la zona necesitan para su día a día, y también que hay fincas del entorno que necesitan llevar y traer pacas de comida para los animales, por ejemplo».