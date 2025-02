Fin de semana primaveral en Extremadura a la espera del regreso de la lluvia la próxima semana

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 15 de febrero 2025, 19:33 Comenta Compartir

Ambiente primaveral este fin de semana en Extremadura, pero sin perder de vista los paraguas y chubasqueros. Este sábado y domingo la región registra unas temperaturas agradables casi más propias de la primavera que del invierno. Sin embargo, para la próxima semana la situación cambiará radicalmente, ya que se espera el regreso de la lluvia.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo el tiempo en la comunidad extremeña será similar al sábado, con cielos despejados y valores suaves. El último día de la semana predominarán los cielos despejados, aunque no se descarta alguna bruma y banco de niebla matinal aislado. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, por lo que no bajarán de los 5-6 grados a nivel general, mientras que las máximas podrían ir en ascenso alcanzando de nuevo los 20 grados. De hecho, este sábado ya se ha superado esa barrera, valores superiores a los normales para esta época del año. En concreto, esta jornada se han marcado los 20.2 grados en la localidad pacense de Navalvillar de Pela. En muchos otros municipios de la provincia de Badajoz se han quedado muy cerca de esta marca, registrando 19,7 grados en Olivenza, 19,5 grados en Don Benito y 19,4 en Badajoz y Barcarrota.

Los termómetros no cambiarán mucho durante la próxima semana, aunque sí lo hará el ambiente en general, que será lluvioso. La semana que viene será, como esta semana pasada, más cálida de lo normal. Se trata de una tónica general en toda España, especialmente en la zona centro y mitad norte peninsular.

Pero lo destacado será la llegada de nuevas precipitaciones al oeste peninsular, lo que significa que nuevos frentes descargarán de nuevo en Extremadura. «Es posible que la llegada de borrascas atlánticas propicie lluvias en buena parte del territorio peninsular, más abundantes en la mitad occidental», apuntan desde la Aemet.

Predicción por días

Así, según la Aemet, la comunidad extremeña arracará la semana con intervalos nubosos que irán tendiendo a poco nuboso con nubes altas durante el día. El lunes también se esperan brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día, más generalizadas en el valle de los grandes ríos, el Tajo y el Guadiana. El mercurio variará poco y oscilará entre los 6 y 20 grados en la región.

Se espera que el martes lleguen las lluvias. Los cielos empezarán el día con intervalos nubosos, tendiendo durante la jornada a cubierto, con probabilidad de precipitaciones moderadas y generalizadas, aunque serán más seguras y frecuentes en las sierras del norte y sur de la región. Las temperaturas mínimas subirán hasta los 7 grados en la provincia de Cáceres y a los 10 grados en la de Badajoz. Las máximas bajarán ligeramente a los 18-19 grados.

La lluvia se extenderá al menos hasta el miércoles, jornada en la que la situación será muy parecida. Ese día se prevé de nuevo nubosidad con probabilidad de precipitaciones dispersas, débiles y localmente moderadas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.

Próximas semanas

Para las dos semanas posteriores, la última de febrero y principios de marzo, como es habitual, aumenta mucho la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible actualmente, la Aemet estima que el escenario más probable prevé una quincena con temperaturas superiores a las habituales para la época en todo el país, aunque con unos valores más próximos al promedio normal en el suroeste peninsular. «Para estas dos semanas, es posible que la Península continúe bajo la influencia de borrascas atlánticas, lo que podría dar a precipitaciones superiores a lo habitual para este período en diversas zonas de la mitad occidental».