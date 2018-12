Fin de mes El presidente extremeño ha mostrado un interés muy marcado por subrayar la estabilidad política como la mejor de las virtudes que puede exhibir un territorio PABLO CALVO Cáceres Domingo, 30 diciembre 2018, 13:12

Para uno de cada cuatro jóvenes extremeños, diciembre no es sinónimo ni de vacaciones ni de paga extra, diciembre no les dice nada en este sentido por la sencilla razón de que ni estudian ni trabajan. Sí, Extremadura tiene muchos 'ninis', demasiados, más que nadie. Y con eso hay que bregar.

Diciembre, claro está, es momento de balances. Pedro Sánchez ha hecho el suyo con un eslogan, antes diríamos que con un titular. Ha dicho que en siete meses ha hecho más que Rajoy en siete años, y como cualquier frase de marketing, se toma o se deja. Dadas las circunstancias excepcionales de este año político, el resumen del Gobierno Sánchez ha sido una declaración de intenciones convertida en acuerdos de los dos últimos Consejo de Ministros: subida de pensiones y subidón del salario mínimo. Su fuerte incremento ha hecho torcer el gesto a la patronal, los empresarios están recalculando los números, pero si el PSOE empujó al PP fuera del Gobierno fue para tres cosas: trasladar la idea de que era insoportable no actuar contra la corrupción después de la sentencia de Gürtel; tender puentes con la Generalitat; y dar protagonismo a quienes más habían padecido la crisis pero aún no notaban la mejora de la economía, es decir, recuperar la agenda social paran llegar a fin de año y, sobre todo, a fin de mes.

40.000 extremeños lo harán en mejores condiciones. Es la cifra en que se ha reducido el desempleo en la región desde 2015, aportada el viernes pasado por Fernández Vara en su resumen anual. La previsión del Gobierno autonómico es que el balance sea aún mejor cuando finalice la legislatura, a mediados de 2019. El que sea bueno no quiere decir que sea suficiente. Recordemos esos 'ninis', la temporalidad de los contratos que se firman, la precariedad de los sueldos.

De un tiempo a esta parte, el presidente extremeño ha mostrado un interés muy marcado por subrayar la estabilidad política como la mejor de las virtudes que puede exhibir un territorio. El hilo es el siguiente: si hay estabilidad política, y seguridad jurídica, los inversores se fijarán en Extremadura, montarán empresas, crearán empleo y, de este modo, los jóvenes no tendrán que marcharse. Hasta es posible, como aludía el rey Felipe VI en Nochebuena, que se consiga que trabajen en aquello para lo que se formaron.

Que la inestabilidad y la incertidumbre espantan al dinero, ha sido Cataluña la última en confirmarlo. Está por ver que lo contrario también se cumpla, al menos en la misma medida o que sea suficiente, pero la apelación a la estabilidad política como generadora de riqueza es una estrategia inteligente, porque además tiende a adormecer a los rivales. Por eso, Vara no ha podido disimular su satisfacción cuando hace 10 días conseguía aprobar en la misma sesión de la Asamblea dos leyes, una pactada con Podemos (Memoria Histórica) y otra con el PP (Autonomía Municipal). El presidente extremeño parece sentirse a gusto en el centro, exhibiendo cintura política a izquierda y derecha, sin estridencias. Lo muestra como activo en sus contactos con el mundo económico.

La práctica electoral dice que las elecciones las pierden los gobiernos, no las ganan quienes están en la oposición. Perdió Felipe González por agotamiento y Aznar/Rajoy por las mentiras del 11-M; a Zapatero lo tumbó la crisis y a Rajoy la corrupción; a Susana Díaz y al primer Vara les derrotaron las ganas de cambio y probar otra cosa. Y está claro que a Sánchez le derrotará el propio Sánchez, no se sabe cuándo.

En Extremadura, el PSOE también está en la tesitura de que solo se teme a sí mismo, a que le derrote la abstención. Cuenta con la gran ventaja de la lección aprendida de Andalucía y con tiempo suficiente para la movilización de sus bases hasta mayo. Con Podemos en su techo tras perder la papeleta de los malhumorados, ahora refugiados en Vox, y el resto dividiéndose el voto que no es de izquierda ni de centro, Fernández Vara no ve motivos para tener un mal resultado en las próximas elecciones autonómicas, si además ha dado muestras sobradas de su defensa de la unidad de España. Pero tampoco era sospechosa la presidenta andaluza a esos efectos y no hay que olvidar que a Ciudadanos le ha ido de maravilla explotando la combinación de bandera y bolsillo, esa defensa de más patria y menos Estado en forma de liberalismo económico, sin mojarse más de lo necesario en todo lo demás.

Por definición, los años electorales no son los mejores para la estabilidad política, pero no renunciemos a que los partidos mantengan los puentes abiertos entre ellos, porque así habrá más posibilidades de que el balance del próximo mes de diciembre sea mejor que el de este, a que haya más extremeños contentos por alcanzar de nuevo el fin de año y especialmente por llegar mejor a fin de mes.