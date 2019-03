La fiesta de la Semana Santa

Hace tiempo que los urbanitas descubrieron la importancia del atrezo para sus correrías campestres y Coronel Tapiocca no daba abasto. Ahora, Decathlon parte el bacalao. Tiene todo aquello que necesitamos, vamos que ni Cornejo. Ya no nos apañamos con la ropa y los zapatos usados más cómodos que todavía nos pueden dar el apaño. Esto también sucedió, quizás hace más tiempo, con los cazadores. Salvador Calvo, cazador que escribe, tendría mucho que decir al respecto y con más gracia y conocimientos que yo.

Running, footing, jogging, fitness, pilates o, simplemente, ver pájaros, monteses o cerezos en flor, requieren cada uno distinta equipación, hasta para subirse en los unimogs (camiones medianos multipropósito de tracción en las cuatro ruedas) de Doñana que nos dan un paseo por el parque seguro la hay. Que levante la mano la familia que no tiene en cada casa un ropero y un zapatero sólo para estas cosas. ¿Tiene que ser así o son necesidades creadas? Supongo que no es cómodo ni práctico correr la maratón de Badajoz, ni siquiera la media, con los 'yankos' a los que no les podemos poner ya más medias suelas, pero todos me entienden.

He leído que la Semana Santa cacereña inicia su cuenta atrás con el objetivo de atraer a más turismo internacional y que la Pasión Viviente dará el 11 de abril el pistoletazo de salida a la fiesta en la Ciudad Monumental y, al hilo de los párrafos anteriores, que a esto no escapa nada, en el taller de costura 'Kekeña', están en temporada alta: capelinas, túnicas, verduguillos...

No soy ducho en el tema -me gustaría que mi querido paisano Pepe Moreno Losada nos ilustrara-, pero si la Pascua de Resurrección es la fiesta por excelencia, me chirría que a Semana Santa se le llame frívolamente fiesta.

Hablar de la Cuaresma, tiempo de austeridad y momento de celebraciones comunitarias de Penitencia, como de una fiesta, no sé. El ayuno y la abstinencia pueden ser sustituidos o complementados por otra práctica penitencial como obras de caridad o limosnas, así que no seré yo quien arroje a la hoguera al tapiocco de turno que se zampe tres torrijas mientras ve pasar desde un estratégico bar muy recomendado en guías, un paso. Allá él.

No se pueden poner puertas al campo ni evitar la secularización del calendario litúrgico, ni de la sociedad en general. Detrás de ello hay demasiados intereses espurios tan poderosos como los políticos y los económicos, pero, como decía don Floro, célebre montero extremeño, me da rabia que el dinero, la política o el marketing emputezcan el sentido de todo, hasta de lo más sagrado.

Me da pena también la falta de originalidad de la prensa para tratar todo esto, parece como si resucitaran, y nunca mejor dicho, todos los refritos de años anteriores con sólo pequeñas modificaciones impuestas por los diversos 'top ten' para parecer que no están obsoletos. Me consuela saber que, siempre que llueve, escampa.