De fiesta con Corcuera

Llegaron en autobuses quienes venían desde las sedes de Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito-Villanueva o Zafra y a pie los alumnos de Badajoz. La cita era en el Palacio de Congresos pacense a las 12 horas, pero a las 11 ya estaban ensayando la ceremonia, elegantes de terno y corbata o de correcto y atractivo traje de cóctel, emocionados por haber conseguido su ilusión: un título universitario tras graduarse en la Universidad de los Mayores de Extremadura.

La ceremonia estaba perfectamente organizada: en las primeras filas, las autoridades, incluidos los presidentes Ibarra y Monago, y los profesores, a continuación, los flamantes egresados, más atrás, las familias y los invitados. En la mesa presidencial, Segundo Píriz, Rector Magnífico, Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta, Florentino Blázquez Entonado, Coordinador de la Universidad de Mayores, José Luis Gurría, Vicerrector de Planificación Académica, Juan José Maldonado, director general de Formación Profesional y Universidad, y José Luis Corcuera, exministro del Interior y conferenciante de la lección inaugural.

Estas ceremonias tienen algo de evento nupcial con su acto solemne y emocionante de discursos y graduación y su posterior fiesta. En esta ocasión, el banquete, con concierto y baile incluidos, se celebraba en los salones Alcántara, situados entre la carretera de Olivenza y el estadio Nuevo Vivero. Allí, en un inmenso salón, alrededor de 300 personas, o sea, una boda grande, disfrutamos de la comida y de la música de Camerata Bolero.

Me sentaron en una mesa central en la que estaban, entre otros comensales, Ibarra, Corcuera, Monago y Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz. Con el salchichón, el chorizo y el queso, todo iba bien, pero a medida que llegaban las tostas y el salmorejo, la fiesta se fue animando y la mesa se convirtió en lugar de peregrinación al que acudían los alumnos de la Universidad de Mayores para hacerse fotos con los políticos. En el ranking de selfies, el más solicitado fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, seguido de Monago, Corcuera y Fragoso.

Durante la comida, descubrí una faceta de José Antonio Monago que desconocía: su destreza haciendo fotografías con el móvil. Las convierte en artísticas instantáneas en blanco y negro que reenvié a la familia.

Nunca había hablado con Ibarra y disfruté mucho de su conversación. Pasamos revista a los columnistas que nos gustan. Hablamos de Manuel Jabois, que tiene sus días brillantes y sus días confusos, o de Javier Marías, que nunca falla. Me anunció la tercera de ABC que publicó la pasada semana y reconocí, aunque esas cosas me cuesta decirlas porque me parecen un poco impúdicas y siempre son sospechosas de adulación, que me gustaba leerlo y que un artículo suyo en HOY, donde hablaba de diversas leyes que, entre finales del XVIII y principios del XIX, habían favorecido la economía del País Vasco y de Cataluña, era una de las fuentes que más utilizo para explicar parte del atraso de Extremadura.

Con Monago hablé del bipartidismo, que se mantiene fuerte en Extremadura, Castilla la Mancha y Galicia por ser estas unas regiones muy ruralizadas, donde los votantes necesitan líderes cercanos y eso complica crear una red de militantes y líderes locales de confianza que PP y PSOE llevan muchos años tejiendo.

Hubo más temas de conversación, naturalmente, pero sobre todo hubo atenciones hacia los alumnos de la Universidad de Mayores, que venían a la mesa a saludar a sus líderes políticos y a compartir con ellos el día de su gran fiesta.