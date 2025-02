La fibra llega al pueblo

En el barrio de las charcas de Ceclavín han abierto una tienda de teléfonos móviles. A quien no conozca el pueblo península donde nació mi madre, esto no les dirá nada, pero para alguien que haya escuchado durante toda su vida hablar de este barrio ... humilde y trabajador, situado al otro lado de la ronda de acceso al pueblo, tal novedad comercial es toda una revolución y la constatación de que, por mucho que nos lapidemos y creamos que somos lo peor, lo último, lo más atrasado, que no tenemos remedio y bla, bla, bla, pues eso, que una empresa de telefonía y tecnología se instale en el barrio de los charqueños y las charqueñas es un síntoma de desarrollo, de cambio, de que no estamos tan mal.

A Ceclavín ha llegado la fibra óptica. Como me decía un conocido tomando café en La Pista, esto demuestra que, a veces, las utopías se cumplen. El sencillo, pero trascendente logro de la fibra óptica no es solo ceclavinero, sino del mundo rural extremeño, que se instala así en la modernidad y da un paso importante para dejar de ser yermo, abandono y premodernidad. Si un pueblo extremeño tiene fibra óptica, quiere decir que ya puede tener de todo. Estuve en la tienda del barrio de las charcas a recoger un paquete y me encantó hacer cola en el local, situado en una calleja de casas blancas que no había conocido un comercio nunca. Dos señoras y un caballero llegados desde Zarza, el pueblo de al lado, entre septuagenarios y nonagenarios, compraban teléfonos móviles y se cambiaban de compañía, una práctica habitual en la ciudad, pero sorprendente en un pueblo de menos de 2.000 habitantes. En la plaza Mayor, junto al monumento a la cabra, con la formidable torre del reloj, que fue cárcel, a un lado, y el ayuntamiento enfrente, han instalado una caseta de una compañía que vende la fibra óptica. Justo donde han anclado esta caseta provisional, antiguamente se estacionaba El Directo, o sea, un autobús de la empresa Mirat que hacía la ruta de Cáceres a Ceclavín partiendo de madrugada y llegando al anochecer a esta parada de la plaza donde ahora se comercializa la fibra. El pueblo había motejado con ironía al autobús de línea como El Directo porque en Extremadura siempre se ha ironizado con los autocares que iban a las capitales. La Milagrosa era el remoquete del bus que iba de Helechosa a Villanueva de la Serena porque llegaba de milagro y el mote de El Directo se debía a que iba de Ceclavín a Cáceres y viceversa haciendo zigzag por media provincia de Cáceres. El Directo supuso, en su momento, una revolución para Ceclavín tan trascendental como ahora la fibra óptica. Al pueblo península, enclavado en medio de los ríos Tajo, Alagón y Rivera de Fresnedosa, se llegaba en barca y, de pronto, aquel autobús suponía que se sustanciara una utopía en forma de autocar: te dejaba en un par de horas en Cáceres sin necesidad de transporte en mulos ni transbordo a la barca del Tajo. A eso de las once, el comercial de la fibra se acerca al bar La Pista a tomar café. El ambiente en la terraza del local es reconfortante y heterogéneo. Todo el mundo se conoce y las conversaciones se distribuyen en varias direcciones: hacia los compañeros de mesa, hacia las compañeras de las otras mesas, hacia la clientela apostada en la barra. Señoras y jubilados que vienen a hacer la compra al Día de enfrente, grupos de trabajadores del PER, de las contratas, del Ayuntamiento, un grupo de chicas jóvenes con polos verdes cuyo empeño desconozco... A cada café lo acompaña un pincho delicioso de tortilla y se disfruta del encanto del sosiego, de la gracia de la complicidad, de la utopía de la fibra óptica.

