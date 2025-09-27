Fexas celebra 25 años reivindicando los derechos de las personas sordas «Solos podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho», con estas palabras ha comenzado la gala celebrada en el Complejo San Francisco en Cáceres

R.H. Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:43 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) ha celebrado sus 25 años y el Día Internacional de las Personas Sordas en una gala celebrada en el Complejo Cultural San Francisco de la Diputación Provincial de Cáceres. La gala comenzó con la frase de Helen Keller: «Solos podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho», pronunciada al inicio del evento.

El acto sirvió para reivindicar la lucha por los derechos de las personas sordas y para agradecer y reconocer el trabajo de instituciones comprometidas con la inclusión y la accesibilidad.

El presidente de FEXAS, José Manuel Cercas, señaló que «entidades y organizaciones que han demostrado su compromiso con la comunidad sorda, que siguen sus objetivos y que, gracias a ello, la Comunidad de Extremadura es mucho más accesible. Es un orgullo poder compartir 25 años de retos con muchos objetivos cumplidos y siguiendo la línea de estrategias para mejorar«.

Entre las instituciones reconocidas estuvieron la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz. «No tenéis que agradecer porque es nuestra obligación trabajar por la inclusión y, de la mano de FEXAS, nos estáis llevando por el buen camino», destacó el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

La Asamblea de Extremadura también recibió reconocimiento, representada por su presidenta, Blanca Martín, recordando que Extremadura fue la primera Comunidad en tener un Estatuto de Autonomía que reconoce a las personas sordas. La Junta de Extremadura estuvo representada por la consejera de Sanidad, Sara García.

También fueron reconocidas la Asociación de Personas Sordas de Mérida, la Confederación Estatal de Personas Sordas y el programa Escúchame de Canal Extremadura. Mención especial recibieron los ayuntamientos de Extremadura que participan en la Red de Ayuntamientos Accesibles: Almendralejo, Badajoz, Coria, Miajadas, Montijo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Villanueva de la Serena, Mérida y Villafranca de los Barros.

Durante la gala, niñas, niños y jóvenes compartieron sus testimonios sobre la relevancia del lenguaje de signos en sus vidas. Las actuaciones de la compañía de teatro y danza Arymux, dirigida por Rakel Rodríguez, así como de los humoristas Edu y Mito, llevaron al escenario arte, danza, música y humor, siempre bajo la reivindicación de continuar trabajando para conseguir la accesibilidad real de todas y todos juntos, una cuestión de dignidad, justicia e igualdad.

Temas

Diputación de Cáceres