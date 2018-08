Festivo de museos abiertos en la región

Un grupo de personas, varias de ellas con un mapa en la mano, sube una de las varias cuestas que hay en la ciudad monumental de Cáceres. «Mira, vamos a parar aquí», informa una mujer cuando les quedan unos pocos pasos para llegar a un céntrico museo. «¡Uff! Qué bien», se alegra un hombre que camina a su lado y lleva una botella de agua en la mano. Hizo calor ayer en Extremadura, pero no el suficiente como para que los turistas se quedaran en casa, al menos en el caso de varios de los destinos turísticos más consolidados de la región, cuyos museos abrieron ayer pese a ser festivo.

En el Museo de Cáceres, que acoge también el aljibe hispano-árabe, el trasiego de visitantes era importante poco después del mediodía. Junto a la entrada, un trabajador muy amable informa: han abierto a las diez y cuarto y cerrarán a las ocho de la tarde. A un minuto andando, en el centro de divulgación de la Semana Santa -abrió ayer de 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas-, entran juntos cuatro pacenses, una londinense y una pareja de Islas Bermudas. Unos pasos más allá, unos turistas valencianos salen de la Fundación Mercedes Calle, abierta ayer por la mañana (de 10.30 a 14 horas).

Turistas entrando y saliendo de los museos, de las iglesias y caminando por la calle. Muchos. Por todo el casco antiguo cacereño, donde también abrieron ayer la Preciosa Sangre en su horario habitual (de 10 a 14 y de 17 a 20 horas) y el Palacio de los Golfines de Abajo (de 10 a 14 y por la tarde, visitas a las 18 y las 19. También el centro de artes visuales Helga de Alvear, en su horario de verano (de 10 a 14 y de 18 a 21 horas).

Poco trasiego en Badajoz

En Badajoz, por contra, el movimiento de turistas fue pequeño y se centró en la Alcazaba, especialmente en monumentos como la Torre de Espantaperros o de Santa María, que el Ayuntamiento abrió de forma excepcional, ya que en la capital pacense estos espacios solo son accesibles en momentos puntuales. De los cinco museos destacados en la ciudad, cuatro abrieron sus puertas, aunque solo por la mañana, y el número de visitas estuvo muy por debajo de otros festivos.

«Vamos a Portugal a pasar unos días y un conocido me recomendó parar en Badajoz. Me alegro, merece la pena. Esto es muy bonito y no lo esperábamos», indica Pedro Acevedo, un madrileño que pasó un rato ayer en la Alcazaba. Eso sí, se sorprendió de que la entrada al recinto árabe fuera gratuita. «¿No hay taquilla?», preguntó.

Hubo turistas madrileños, andaluces, catalanes y portugueses, pero muchos de los visitantes eran pacenses o de localidades cercanas. Aprovecharon la apertura de los monumentos, por ejemplo, para conocer las recién rehabilitadas torres de los Acevedos y Santa María. «Tenía ganas de verlas. Ahora ya nos vamos a pasar el día al campo», dijo Antonio Pagua, un pacense que subió con su hijo a la que fue la primera catedral de la ciudad y el punto más alto de la misma.

El movimiento en los museos, sin embargo, fue escaso. Estaban disponibles en horario de mañana el Arqueológico, el Museo de la Ciudad Luis de Morales, el del Carnaval y el Meiac, pero el paso de visitantes fue menor. El Museo de Bellas Artes fue el único que cerró. Cada sala en Badajoz tiene una su política respecto a los festivos. El de Bellas Artes, por ejemplo, solo cierra el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero, además de ayer, mientras que otros, como el Meiac, sí estuvieron disponibles ayer, pero cierran en otros festivos como el 31 de diciembre, el 24 de junio o el 1 de mayo.

El museo romano de Mérida

Donde sí hubo colas ayer fue en Mérida, en las taquillas del Consorcio, para comprar las entradas que permiten acceder al conjunto monumental de la ciudad. También tocó esperar para montarse en el tren turístico, el preferido de las familias con niños pequeños. Y más gente esperando al sol para entrar al Museo Nacional de Arte Romano, quizás el lugar más fresco para visitar ayer en Mérida, donde hizo un sol de justicia.

Cola en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida / BRÍGIDO

Un 15 de agosto muy caluroso que no fue óbice para que muchos turistas optaran por pasarlo en la región y visitar ciudades como Mérida. Aunque el Museo Nacional de Arte Romano, como es habitual, cerró el lunes, ayer tenía el horario de jornada festiva, es decir, acogió a sus visitantes de 10 a 15 horas. La mañana estuvo muy ajetreada en sus taquillas, con gente de diversa procedencia que esperaba para entrar a ver las imponentes piezas que acoge el edificio de Moneo.

También pensaron, y acertaron, que era el mejor lugar para resguardarse del intenso calor. Gorros, abanicos, botellas de agua, helados y refrescos fueron de lo más codiciado en la capital autonómica. Porque las calles del centro, las comerciales, aunque no estaban totalmente desiertas, sí que se mostraban un poco desangeladas, al centrarse todo el movimiento en las zonas turísticas y con algo que ver.

Amplia oferta en Plasencia

Muy buen ambiente turístico se vivió también ayer en Plasencia, otra referencia turística de la región. Antes de las once de la mañana, en la Oficina de Turismo ya había un trasiego continuo de gente. Un goteo incesante de visitantes dispuestos a aprovechar al máximo el festivo y conocer los atractivos, patrimoniales y no, de la ciudad. Y un día perfecto para hacerlo, además, porque en la capital del Jerte todo abrió ayer, a excepción del Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso, que cierra domingos y festivos.

El resto de los espacios que marcan el recorrido turístico en Plasencia ayer se pudieron visitar. Todos y cada uno de ellos. Desde la capilla de Las Claras, donde se encuentra la Oficina Municipal de Turismo, hasta el patio del Obispado y la galería del obispo, pasando por Torre Lucía, La Magdalena, San Martín con el retablo del Divino Morales, el Parador de Turismo, el templo cofrade de Santo Domingo, el Enlosado, el centro de recepción del norte extremeño, el Palacio Marqués de Mirabel -previa cita telefónica como el resto del año- y, por supuesto, la joya de la corona, el complejo catedralicio en su conjunto. Un espacio que cierra los lunes pero que, precisamente, para favorecer las visitas de los turistas, cuando el lunes es festivo, abre también sus puertas.

Visitantes junto a la catedral de Plasencia / PALMA

Y más allá de los lugares que centran el patrimonio histórico placentino, los turistas también pudieron disfrutar de los parques de Los Pinos y la Isla, que llevan marcados en sus planos para completar el recorrido por la ciudad. También de las diferentes iglesias y ermitas con las que cuenta Plasencia, porque los técnicos de la oficina de Las Claras les entregan los horarios de apertura de lunes a domingo, por lo que también ayer miércoles, aunque festivo, pudieron ser visitadas.