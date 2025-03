Cómo ir de festival y volver con pulgas

LORENA SÁNCHEZ Y LUIS GUTIÉRREZ Domingo, 31 de julio 2022, 08:04 | Actualizado 08:18h. Comenta Compartir

Acabó la noche de conciertos en las urgencias del centro de salud de Barbate por culpa de las picaduras de insectos. Ana García (18 años, Fuente del Maestre) acudió la semana pasada al festival Cabo de Plata, que se desarrolló entre el jueves y el sábado en Barbate (Cádiz), y a las pocas horas de llegar ya tenía varias ronchas de tamaño preocupante.

De madrugada ya tenía dolor y molestias al andar, por lo que le suministraron Urbason. «Me dijeron que tenía varias picaduras de araña», aporta esta joven extremeña, que al finalizar el festival ha tenido que seguir un tratamiento con antibióticos para las picaduras.

No ha sido un caso aislado. Ni una novedad. En el evento, que acogió este año a 115.000 asistentes y disponía de dos zonas donde acampar, ya se habían producido situaciones similares en las ediciones anteriores. «Las penurias han sido las mismas todos los años», reconoce Sofía Domínguez (21 años, Mérida).

Las quejas de los jóvenes festivaleros se centran tanto en la gran cantidad de insectos como en la suciedad de los recintos previstos para la acampada y para los conciertos. «Los baños eran una asquerosidad, te podías encontrar de todo», dice Sara Morato, otra joven que acudió a Barbate para disfrutar de los conciertos de artistas del panorama nacional e internacional como Bad Gyal, el Canijo de Jerez, Beret, Morad o Duki, entre otros.

Ampliar Así estaban las piernas de Ana García a las pocas horas de llegar al festival. HOY

Las acampadas se han realizado en propiedades privadas próximas a la reserva natural de Barbate desde la primera edición del festival en el año 2016. Pero nunca han estado bien acondicionadas. «El terreno no es llano; había polvo, barro, insectos y suciedad de ediciones anteriores», según Sofía Domínguez. Ella y sus amigos tuvieron que limpiar el lugar donde instalaron su tienda de campaña. «Baldosas, cristales; nos podíamos clavar algo», añade, aunque no duda en que repetiría la experiencia. «Al final es muy divertido, hay muy buen rollo entre la gente y te lo pasas bien».

Desde la primera edición del Cabo de Plata los festivaleros han sido muy críticos a través de las redes sociales y poniendo en duda que se hubieran fumigado los recintos de acampada y de los conciertos. La organización confirmó que el proceso de eliminación de los insectos se hizo dos veces: la semana antes y el día previo al inicio del festival. «Las condiciones no han mejorado desde luego», asegura Daniel Gutiérrez, que ya asistió en 2019. «Ese año se dijo lo mismo que este, que habían fumigado dos veces y a la vista está de que no», apostilla.

Sofía Blanco (21 años, Badajoz) fue previsora y, pese a que acudía por primera vez, se llevó una pomada de corticoides porque es alérgica a los mosquitos. «En cuanto me pica uno ya se me pone la roncha inflamada», indica. No tardó mucho en necesitar la pomada. «El primer día fuimos a cenar a la playa y tardamos diez minutos de lo mal que lo pasamos con los mosquitos; me picaron dos, uno en cada ojo, y se me puso la cara hecha un cuadro», relata.

La suciedad que se acumulaba en las zonas habilitadas para depositar la basura, porque los servicios de limpieza tardaban mucho en retirarla, según los festivaleros, también contribuía a que hubiera más insectos.

Además de mosquitos –«que picaban durante todo el día, también en los conciertos», comenta Sofía Domínguez– había todo tipo de insectos. «Nos han picado arañas y pulgas y también había garrapatas, yo maté una en mi tienda», detalla María Cortes (21 años, Bienvenida) a quien no le funcionaron ni los insecticidas ni las pulseras antimosquitos. Incluso se rociaron con insecticidas de hogar para tratar de evitar las picaduras.

Pese a todo, la mayoría de los consultados aseguran que repetirían la experiencia y que la música y la playa compensan los malos ratos.

Temas

Extremadura

Comenta Reporta un error