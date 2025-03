El Festival Ibérico de Música convierte en escenario las calles de Badajoz

Si algún día se extinguieran los conciertos en la calle porque el público dejara de echar monedas a las gorras y las fundas de los ... músicos se perdería uno de los grandes tesoros de las ciudades. Este sábado por la mañana el Festival Ibérico de Música de Badajoz ha sacado las voces e instrumentos a algunos rincones del Casco Antiguo e hizo de este barrio un lugar más especial. El presente, el futuro y un pasado que aún resiste entonaron piezas para deleite de paseantes que de manera inesperada disfrutaron de conciertos bajo un sol aún llevadero. Arrancaron las mayores del Granjarte, un grupo femenino de Mujeres de Cantares Alentejanos de la localidad portuguesa de Granja fundado en 2006. Con sus trajes típicos cantaron caminando desde la Plaza Alta hasta la plaza de Santa María. Allí les tomaron el relevo los niños y niñas de las Escuelas Municipales de Música, que dieron recitales de violín, piano y guitarra. La Plaza López de Ayala mostró el trabajo de los jóvenes alumnos de Nuevas Iniciativas Musicales, mientras que el templete de San Francisco lo aprovechó la Banda Filarmónica de Sousel, de Portugal.

La Sociedad Filarmónica de Badajoz es la que organiza este Festival de Ibérico de Música de Badajoz, que va ya por su 41 edición y transcurre en su mayor parte en el teatro López de Ayala. Hoy no. Javier González es su director y estaba disfrutando como uno más del ambiente creado.

«Sacar la música a la calle representa que se borran las fronteras entre el patio de butacas y el escenario, pero para nosotros también es importante que confluyan gente de sitios y estilos muy dispares. Nos gusta esa mezcla y a la gente que la ve le encanta», ha explicado el director justo antes de que varias niñas y niños empezaran a tocar el violín, concretamente dos piezas folclóricas de Inglaterra y Francia y otra melodía de dibujos animados de un compositor ruso. Lidia Mediero Berrocal, de nueve años ha sido una de las violinistas. «Elegí este instrumento porque suena muy bonito. Había oído que era complicado, pero no es para tanto. Me gusta más tocar en un auditorio, pero ya he tocado en San Francisco y hoy en esta plaza y aunque los aplausos me ponen nerviosa, a veces también animan».

Ampliar Recital de violín este sábado en la Plaza de Santa María de Badajoz. Pakopí

«Es más difícil en la calle»

Para Liuba, su profesora, de nacionalidad rusa, tocar en la calle tiene sus dificultades, pero merece la pena. «Es más difícil porque el sonido se va y se percibe diferente, pero para el público es más agradecido y al sacar a los niños a las calles los ven sus padres y amigos», explicaba esta profesora de la Escuela Municipal de Música.

A ella pertenece también Pablo García, de 13 años y que empezó con la guitarra él solo de oído. Su hermano mayor, Álvaro toca el clarinete, una afición que en su familia nadie esperaba. Isabel Martín, su madre, estaba viendo cómo tocaba el más pequeño. «En la calle toca ahora por primera vez y lo noto muy contento. Esto me parece estupendo porque así ven los conciertos todo tipo de personas», decía.