Fernando Polo, ganadero de Alcuéscar: «El guardia civil empezó a pegarme tiros y pensaba que me mataba»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 26 de julio 2024, 13:37 | Actualizado 14:41h.

«Llegué a la finca en la que tengo ganado en torno a las siete y media y un hombre en un coche vino a hablar conmigo. Me dijo que había un vehículo parado, que estaba esperando a su tío e iban tomar unas cervezas. ... Así se quedó todo hasta que pensé que la semana pasada me faltó un borrego. Entonces di la vuelta para ver quién era el hombre que se había acercado, no fuera a ser que hubiera venido a por otro. Me dirigí a la puerta y en ese momento vi a un hombre corriendo y pegando tiros al aire detrás de esa persona. Al momento vino otro con una pistola por fuera del cristal diciendo que me parara o me mataba. Me giré, salí hacia atrás y empezó a pegarme tiros. Salí como pude en el coche por los caminos de la finca y me fui al pueblo. A dos kilómetros de Alcuéscar miré hacia la carretera, que está a 200 metros, y vi de nuevo la furgoneta. Así que fui hacia el pueblo y ya bajando por la calle Cristóbal Colón me volvió a disparar. Giré a la izquierda y llegué al bar. En ese momento empecé a gritar 'socorro, socorro, que me mata', y allí empezó a insultarme y a decirme que me mataba. Forcejeamos, me pegó con la culata en la cabeza, me tiró al suelo y me quería tirar una silla. Luego empezaron a llegar más guardias civiles y yo pensaba que me mataba».

Este es el relato de Fernando Julián Polo Jiménez, un ganadero de 47 años de la localidad cacereña de Alcuéscar que denuncia que un agente de la Guardia Civil le tiroteó por error el pasado 19 de julio. «Yo había ido a ver el ganado y sin comerlo ni beberlo pensaba que me mataban», dice aún visiblemente afectado por lo ocurrido. «El agente de la Guardia Civil en ningún momento se identificó ni iba vestido con el uniforme. En la furgoneta había ninguna identificación. El agente solo decía 'para que te mato'», asegura este hombre que muestras las fotografías de cómo supuestamente acabó su coche. «Tiene seis o siete impactos de bala. Me rompieron hasta la luna de atrás», detalla. «Pensaba que me mataba», no para de repetir en la comparecencia ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes. En ella también ha mostrado una brecha en la cabeza por la que le han tenido que dar cuatro puntos. «Yo simplemente quiero que esto se acabe y se olvide esta pesadilla», reconocía. Ampliar Imágenes facilitadas por el ganadero Fernando Polo en ellas que se observa cómo quedó su coche tras el supuesto tiroteo. HOY La Guardia Civil emitió una nota en la que informaba que el pasado día 19 de julio había llevado a cabo un dispositivo para prevenir el tráfico de drogas, dentro del término municipal de Alcuéscar. Durante ese dispositivo, la benemérita explica que «los agentes intentaron identificar a los conductores de dos vehículos, huyendo ambos del lugar». Indica que «uno de los vehículos fue interceptado por un agente que, para evitar su huida y ser atropellado, realizó varios disparos intimidatorios sin poder detener su marcha». También apunta que «posteriormente, el conductor del citado vehículo fue identificado en la localidad de Alcuéscar y trasladado a dependencias policiales». Añade que se han instruido diligencias policiales por los hechos acontecidos, que han sido remitidas a la autoridad judicial. Tras informar de esa operación, la benemérita también aclaró que este ganadero, el mismo que ahora muestra la versión de sus hechos, era «el conductor de uno de los vehículos que huyó del dispositivo y que pudo atropellar a un Guardia Civil en acto de servicio». Denuncia El ganadero ha explicado su versión de los hechos junto a su abogado, Ángel Luis Aparicio. «Él se puso en contacto conmigo y ahora mismo no podemos formular ninguna denuncia porque sabiendo que ya hay un atestado remitido al juzgado, en cuanto se aperture y haya uno que coja la competencia es cuando vamos a hacer el inicio de la defensa del delito de atentado que presuntamente se le imputa a mi representado», apunta Aparicio. Según explica el ganadero y su abogado «la Guardia Civil le pidió perdón». Ahora, según ha avanzado el letrado, todo apunta a que actuará por dos cuestiones. Por un lado, defenderá a su cliente tras conocer el comunicado y la posterior aclaración de la Guardia Civil en la que indica que «huyó con su vehículo de un dispositivo antidrogas y pudo atropellar a un agente«. Por otro, la acusación, según Aparicio, «puede ser una tentativa de asesinato, una tentativa de homicidio o un delito de lesiones con su tipo agravado de utilización de armas y, evidentemente, las lesiones están reflejadas». Aparicio indica que «también se puede llegar a un acuerdo de conformidad en una instrucción, pero siempre que quede limpio el nombre de mi representado». Aparicio mantiene que Fernando Polo «es inocente de cualquier delito que se le pueda incriminar y esta comparecencia viene motivada por lo comunicado por la Guardia Civil mostrando una versión que no se corresponde con la realidad». Según explica Aparicio, por el momento no se sabe qué juzgado llevará la instrucción de lo ocurrido. El juzgado número 1 estaba de guardia el día en el que se produjeron los hechos, pero «en estos momentos no hay certeza de que sea el que llevará el asunto, por la tanto no existe secreto de sumario, pues no hay una causa en un juzgado con unas diligencias previas para dar inicio a una instrucción y admitirse lo que sí sabe, que hay un atestado de la Guardia Civil en el que se cuenta una versión. Nosotros ahora contamos lo que consideramos que es la verdad de lo ocurrido», aseguraba el abogado de este ganadero en la mañana de este viernes.

