Fernández Vara reclama para 2020 un plan de autovías y el fin de las obras del tren El presidente de la Junta incide en la mejora de las comunicaciones en el acto institucional del Día de Extremadura JUAN SORIANO Domingo, 8 septiembre 2019, 08:29

La reivindicación para la mejora de las infraestructuras de comunicaciones vuelve a marcar el Día de Extremadura. En esta ocasión, a la reclamación por un tren digno se une la petición para que se construyan las autovías pendientes para conectar la región con Andalucía y el Levante.

El presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, expuso ayer en el acto institucional que tuvo lugar en la Asamblea que a finales del próximo año deben estar terminadas las obras del tren a su paso por Extremadura.

Aunque no precisó su reivindicación, se entiende que se refiere al corredor Plasencia-Badajoz y su posterior electrificación, comprometida para 2020. Los tramos pendientes en Mérida y de Plasencia a Navalmoral de la Mata aún deben esperar varios años.

«Si frenar la despoblación no es nuestra prioridad será nuestra vergüenza mañana» José Antonio Monago, PP

«Hay que hacer cosas diferentes y no poner problemas a quien quiere crear empleo» Cayetano Polo, Ciudadanos

«Los partidos políticos pueden llegar a acuerdos esenciales» Lara Garlito, PSOE

«No podemos construir un futuro con minas a cielo abierto» Irene de Miguel, Unidas Podemos

A las exigencias de mejora de las comunicaciones ferroviarias, un asunto que ha marcado la actualidad regional en los últimos años, unió las infraestructuras por carretera. Fernández Vara reivindicó que en el plazo de un año esté consensuado un plan de autovías que complete las conexiones suprarregionales de la región. La conversión de la N-430 en la autovía A-43 Extremadura-Comunidad Valenciana y la implantación de la A-81 entre Badajoz y Granada son las principales obras pendientes.

Junto a esto, reclamó que en el plazo de un año se apruebe un nuevo modelo de financiación autonómica que permita incorporar a la sanidad los nuevos medicamentos biológicos, los modernos equipamientos tecnológicos y el personal que necesita. También que el Gobierno participe en el sostenimiento de la educación de 0 a 3 años, que no fue incluida en la transferencia de competencias a la Administración regional, y que costee el 50% del sistema de dependencia y las plazas residenciales para personas con discapacidad. Y demandó un plan de empleo para combatir la brecha laboral entre hombres y mujeres y un plan de vivienda que permita a los jóvenes acceder a su primera casa.

Asimismo, exigió la participación de España y Europa en los nuevos regadíos y en las obras pendientes de depuración de aguas, así como en una estrategia contra la sequía; y también una Política Agraria Común «suficiente y justa para el campo extremeño» y un nuevo programa operativo de la Unión Europea que incida en investigación e innovación.

En su discurso, el presidente de la Junta se refirió además a retos como el cambio climático, la despoblación y el fenómeno migratorio. Para ello, reclamó consensos «que hoy por hoy parecen imposibles; lo estamos viendo en nuestro país y lo hemos visto en la reciente reunión del G7».

Despoblación y clima

Asuntos como el cambio climático marcaron el resto de discursos, como el de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín. Según dijo, «no habrá futuro ni esperanza que nos encuentre en una Extremadura vigorosa si no somos capaces de luchar y de vencer al suicidio inducido que está destrozando el planeta». Junto a esto, ensalzó los valores de los extremeños, que «no negamos lo que tenemos a los que no lo tienen y no somos indiferentes ante la muerte en el Mediterráneo».

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, destacó la concesión de la Medalla de Extremadura al Festival de Teatro. Además, reclamó una financiación adecuada para los ayuntamientos, que a su juicio deben ser sostenibles y asegurar los servicios básicos.

En cuanto a los grupos parlamentarios, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, hizo un alegato por la unidad y contra la independencia de Cataluña. También denunció que el bloqueo institucional amenaza la financiación de servicios básicos. Y expuso que «si frenar la despoblación no es nuestra prioridad hoy será nuestra vergüenza mañana».

Cayetano Polo, de Ciudadanos, planteó como reto que quienes quieran regresar a la región puedan hacerlo para recuperar el talento de jóvenes emigrados en los últimos años. Con ese fin, hay que incidir en generar nuevas oportunidades, para lo que se necesita «hacer cosas diferentes, no poner problemas a quien quiere crear empleo».

Por parte de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel pidió medidas contra la sequía y el cambio climático y a favor de una transición energética «que no engorde los bolsillos de los de siempre». Y afirmó que «no podemos construir un futuro con minas a cielo abierto» ni con «infraestructuras del siglo XIX».

Lara Garlito, del Grupo Socialista, reclamó que la capacidad de diálogo que se mostró en Extremadura se traslade a España. «Los partidos políticos pueden llegar a acuerdos esenciales», aseguró.