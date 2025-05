Fernández Vara afirma que la construcción necesita encontrar 6.000 trabajadores este año

Juan Soriano Miércoles, 2 de marzo 2022, 13:54 Comenta Compartir

La falta de mano de obra en la región supone una amenaza incluso para la ejecución de los fondos europeos. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que solo el sector de la construcción necesita encontrar 6.000 trabajadores este año. Hoy se ha reunido con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para tratar de buscar soluciones a ese problema.

Fernández Vara ha apuntado que hay riesgos en la ejecución de los fondos europeos debido a que las empresas no disponen de los trabajadores necesarios para acometer las actuaciones que son susceptibles de recibir financiación. Ha puesto como ejemplo todo lo necesario con la eficiencia energética de viviendas, vinculado al sector de la rehabilitación, donde no hay mano de obra suficiente debido al auge de la obra pública y la privada tras la pandemia. «Nos podemos encontrar con que tengamos dificultades si no encontramos los 6.000 trabajadores que la patronal de la construcción está reclamando», ha asegurado.

Para tratar de buscar soluciones a este problema, Escrivá tiene programadas reuniones no solo con responsables políticos, sino también con asociaciones empresariales y con representantes de los sectores de la construcción y el campo. Según ha indicado, el objetivo es «definir y preparar soluciones para evitar que posibles cuellos de botella se manifiesten en el mercado de trabajo extremeño».

El ministro ha destacado que esos «cuellos de botella» en el mercado laboral se deben en parte al dinamismo de la economía regional, ya que en Extremadura el empleo crece más de un 4% respecto al nivel prepandemia, más del doble que la media nacional. «Aquí hay más trabajo que nunca», ha afirmado.

Escrivá y Fernández Vara también han presentado el convenio que fue firmado a finales de enero para el desarrollo en la región de un proyecto piloto destinado a los perceptores del ingreso mínimo vital y la renta extremeña garantizada. El objetivo es ofrecer una atención integral a un grupo de perceptores, con especial atención a la asistencia sanitaria, para elaborar el denominado proyecto vital que permita salir de la exclusión social. Para ello, se seleccionarán beneficiarios que podrán optar a un contrato de trabajo temporal.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha destacado que hay un porcentaje importante de personas que están en situación de exclusión debido a problemas de salud. De ahí que se plantee una actuación innovadora que ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas y que seguirá criterios científicos para evaluar sus resultados. La dotación para este proyecto en Extremadura es de 8,8 millones de euros y se ejecutará hasta el año 2024.