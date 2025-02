«La feria de Zafra ha creado un anillo comercial sin el que sería inviable»

Cuando el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, pidió un fuerte aplauso en el acto inaugural de la feria de Zafra para Pedro Ramos, ... gerente de la Entidad Ferial, muchas asociaciones ganaderas y comerciantes lo hicieron con muchas ganas para agradecer lo que este zafrense ha hecho por su feria desde que consiguiera, por oposición, este cargo en 1989.

Ramos es un hombre discreto, culto, amante de su familia y amigos, que ha manejado en este tiempo el arte de aparecer siempre en segundo plano. Ha dejado a otros el protagonismo, pero manteniendo el mando de una nave que ha crecido de manera exponencial durante estos años. Amable pero recto de carácter, Pedro Ramos tiene una larga vinculación con la feria de Zafra. Ahora, con 66 años, está viviendo su última feria como gerente.

«Yo en realidad me debería haber jubilado el año pasado, pero he querido volver a organizar la edición de este año, para dejar la maquinaria perfectamente engrasada a quien me vaya a suceder. Era complicado, después de dos años de COVID-19 sin feria presencial, poder engrasar de nuevo la maquinaria y comprobar que todos los parámetros de esta impresionante feria marcaban cifras de años precedentes. Y creo que lo hemos conseguido a la vista de cómo está el recinto».

«Miguel Bosé animó la feria en 1997 al pagar más de un millón de pesetas por un semental retinto»

Siendo un adolescente, Pedro Ramo se convirtió en el chico de los recados de la Feria de Zafra.

«No tendría más allá de los 14 - 15 años y ya ayudaba a los veterinarios de Zafra, que tenían responsabilidad sobre el ganado en la feria, en el traslado de papeles que habían de entregar en el Ayuntamiento. Yo era el chico que los llevaba, dado que vivía al lado de la Casa Consistorial. Entonces no había teléfonos en la feria, ni fax...todo era a base de papel que se llevaba de un lado a otro, y ahí estaba yo. Luego, ya un poco mayor, pasé a ser jefe de nave, para el control del ganado, y durante los primeros años del concurso hípico, estuve en la organización del mismo».

Por oposición

Pedro Ramos tiene estudios de empresariales y es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. En 1989, después de que el recordado Francisco García Carrillo dejara la gerencia de la feria de Zafra, salió a concurso la plaza y Pedro Ramos la ganó.

«Desde entonces soy funcionario del Ayuntamiento de Zafra y he venido ejercido el cargo de gerente de la Entidad Ferial pasando por siete corporaciones locales distintas. Todas ellas han reconocido mi trabajo y me han respetado».

La gran expansión de la feria de Zafra, y su conversión en Feria Internacional Ganadera, ha estado ligada a la presencia de Ramos al frente de la gerencia.

«En la feria había que crear el anillo comercial que envuelve, perfectamente delimitado, al anillo ganadero. Y eso se ha conseguido porque, de lo contrario, la feria sería inviable. Son los comerciantes de ese anillo comercial los que aportan lo necesario para el sostenimiento de la Feria», señala Ramos.

«Antes de 1992 la feria llegaba poco más allá de los boxes de los caballos y lo demás era aparcamiento. Hoy todo ese espacio sin utilizar se ha llenado de lo que llamamos la feria comercial y que es imprescindible para el desarrollo de la feria de ganado. Ahora ese espacio está ocupado por 425 expositores y 120 artesanos».

La responsabilidad de todo lo que ocurre en la feria pasa por la gerencia y de ahí que Pedro Ramos tenga un perfecto control de todo lo que ocurre en las naves de ganado, la de subasta, en la zona de ocio y de cacharritos... en todo lo que huele a Feria.

«Ahora mi experiencia es mucha y estos años son inolvidables por la cantidad de amigos y conocidos que se han fraguado a lo largo de estos años como gerente».

Hay que recordar que por este recinto han pasado reyes y príncipes y no pocos presidentes del Gobierno y todos los presidentes de la Junta de Extremadura que ha habido. «Aquí, en este recinto, hemos recibido a los reyes Juan Carlos y Sofía, al Príncipe Felipe siendo príncipe y después rey. Siempre me trataron- señala Ramos- con mucho respeto y admiración al saber que yo era el gerente de la Entidad Ferial».

Pedro Ramos ha tenido la oportunidad de saludar en la Feria a presidentes del Gobierno como González, Aznar y a muchos distintos ministro del gobierno de España.

Bosé y el millón de pesetas

También a muchos famosos ganaderos o no que se han paseado por la feria o han venido expresamente a hacer negocios o comprar ganado. Como Carmen Martínez Bordiú, que fue durante muchos años.

«Miguel Bosé animó con su presencia en 1997 la subasta de retintos al comprar un semental por más de un millón. Aunque no llegó a ser el precio de remate más alto de la feria ya que años después otro ganadero subastó un retinto en cinco millones de las antiguas pesetas. Bosé estaba ese día entre el público de la subasta», señala Ramos.

Si algo preocupa al gerente que ahora se jubila tras 40 años de experiencia en la feria son las infraestructuras necesarias en el recinto.

«Esta feria se celebra en octubre y puede ocurrir que llueva durante esos días y de manera torrencial. Mi idea es que, igual que la zona de ganado está bajo techo, también las zonas comerciales que quedan por cubrir se techen con unas infraestructuras duraderas. Tal vez sea la espinita que me llevo clavada y que otros arreglarán».

En 1992 se acuñó una frase para animar a los visitantes a acudir a Zafra: 'Ven a Zafra, tendrás mucho ganado'. «Y en esa frase, que hoy sigue en uso como reclamo, no solo nos referíamos a que iban a ver mucho ganado de cuatro patas... Queríamos decir que se ganaba mucho al venir a esta feria. Por eso yo animo a que venga a conocernos y a vivir la experiencia de pasar por este recinto ferial con una superficie expositiva de unas 25 hectáreas».