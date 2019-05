Mentiría si dijera que conozco todas las ferias del libro. Ni siquiera conozco muchas de las principales, salvo Madrid, y solo puedo alardear de que este año conoceré la de Sevilla. Pero sé cómo se mueve este mundo de la literatura, de los libros y de los autores, y voy conociendo algunas de estas ferias directa o indirectamente a través de los testimonios de otros escritores que han pasado por tal o cual plaza.

Ni puedo ni quiero menospreciar algunas de las ferias por las que he pasado o de las cuales tengo conocimiento, ni por su cartel de autores ni por su ubicación ni tampoco por su afluencia de público, pero sí quiero poner en su sitio a la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra por estos días.

Estoy seguro de que internamente, en la relación de los libreros con los organizadores, habrá cosas que puedan mejorarse. También en la programación, difusión o planteamiento. Pero desde luego podemos estar orgullosos de esta feria por numerosos motivos.

No hay más que asomarse al programa para comprobar que está plagado de figuras de primera fila, autores reconocidos internacionalmente, premiados y laureados no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras, participantes algunos de ellos en ferias de relevancia mundial. No vienen obligados, desde luego. Los autores van a las ferias por voluntad propia a propuesta de sus editoriales que, a su vez, tienen contacto con los organizadores de cada una de ellas. Pero la última palabra la tienen los que finalmente tienen que desplazarse (y a Badajoz no viene el AVE, no hace falta que lo recuerde pero tampoco está de más). Y me consta que todos vienen con agrado a esta feria.

Además del cartel, una feria triunfa por otros motivos, uno de los cuales, y fundamental, lo constituye la comunidad de libreros. No hay feria que valga si no hay libreros de altura. En Badajoz resisten, y no es que la ciudad sea el paraíso de la lectura, pero no está mal, y por el momento las librerías aguantan la terrible crisis de las grandes distribuidoras. Y eso es mérito conjunto, porque es una especie de pescadilla que se muerde la cola: si no hay buenas librerías se lee menos; si no hay lectores potenciales no hay buenas librerías.

Otro de los factores importantes es la ubicación. Hay ferias ubicadas en lugares muy bonitos pero apartados del público. Hay que ir a la feria, no se pasa por ella, no te la encuentras al caminar de un punto a otro, no hay un lugar donde descansar mientras echas un vistazo al libro que acabas de comprar o a la dedicatoria que un autor acaba de hacerte. Badajoz tiene una ubicación fantástica, un lugar agradable con terrazas cercanas donde tomar algo entre libro y libro.

En definitiva, es una feria para disfrutarla, que goza de buena reputación entre los autores porque siempre se sienten bien acogidos por el público, con gran presencia de libreros experimentados. Es una feria excelente y debemos felicitarnos por tenerla.