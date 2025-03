«El feminismo es igualdad pero hay mujeres que tratan de ser superiores a los hombres»

Defienden el feminismo como sinónimo de igualdad y entienden que es necesario luchar por este objetivo, pero ven con desapego el movimiento feminista actual. Ella ... considera que hay mujeres que no persiguen la igualdad, sino ser superiores y él considera que el 8M está dominado por el pensamiento de izquierda y responde a una estrategia política.

Son Zoraida Gómez y Alberto Rodríguez. Estos extremeños tienen 20 años y no son pareja. Estudian ambos en la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz.

–¿Qué les pareció el beso a Jenny Hermoso? ¿Ha sido un antes y un después en la sociedad?

–Zoraida: Sí, hay un antes y un después. Sobre todo para darnos cuenta de que hay una parte de micromachismos y que tenemos que preguntar antes si una persona va a estar a gusto con nuestros comportamientos.

–Alberto: Sinceramente creo que el acto estaba fuera de contexto, pero que también se sacó mucho de lo era y se agravó bastante.

–¿Qué opinión tienen de la Ley del Solo sí es sí? ¿Se han cambiado la ropa por qué alguien se lo ha pedido o le pedirían a una mujer que lo hiciera?

–Zoraida: No me cambiaría si me lo piden. Soy una persona que voy mucho a mi bola y nunca me cambiaría de ropa por el qué dirán o por miedo. En cuanto a la ley, no cubre todos los derechos de todas las mujeres y juega un poco a nuestra contra en lugar de a nuestro favor.

–Alberto: Si tengo novia, nunca le diría que tiene que cambiarse de ropa, que se ponga lo que considere oportuno. Y sobre la ley, iba bien enfocada, pero lo de reducir condenas a delincuentes sexuales es un error.

–¿Qué es ser feminista?

–Zoraida: Es buscar la igualdad, no que la mujer sea superior al hombre. El feminismo se está sacando de contexto, no por todas las mujeres, y hay algunas que intentan ser superiores. Todos buscamos una igualdad, tener las mismas condiciones y tener un mundo libre para todos y para todas.

–Alberto: Creer en la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo de hoy en día se va por otro lado, es que la izquierda se cree con la potestad de hacernos pensar lo que ellos creen y no lo que es el feminismo de verdad.

«Yo no permitiría que me controlasen el móvil. Si quieres a una persona, confías en ella» Zoraida Gómez

–En sus casas, ¿Quién realiza las tareas domésticas?

–Zoraida: En mi casa las realiza mi madre pero porque mi padre está prácticamente casi todo el día trabajando. Cuando mi madre trabaja, él se encarga de hacer la comida o de limpiar. Cuando están ambos, se reparten las tareas y yo me lo planteo igual que en mi casa, que todo va a medias porque todo el mundo vive en la misma casa.

–Alberto: En mi casa cada uno hacemos un poco. Tanto mi madre, como mi padre como yo.

–Imaginen que en el futuro tienen pareja e hijos ¿Quién se ocuparía de ayudarles en su educación? Por ejemplo, estar en el grupo de Whassap de padres

–Zoraida: yo creo que querría estar yo, pero porque siempre me gusta participar. A lo mejor soy un desastre en esos temas y al final es mi futuro marido, si lo tengo, el que se ocupe de esos temas.

–Alberto: (suspira) Yo no me acuerdo ni de lo que comí ayer, así que acordarme de las tareas del niño es complicado.

–¿Han podido estudiar lo que querían?

–Zoraida: sí. Quería Medicina, pero no lo hice por la nota. Mis padres siempre me han dejado estudiar lo que yo quería.

–Alberto: sí. Quería ser futbolista, pero, como se complicó el tema, elegí la carrera que quería.

–¿Han vivido actitudes machistas en el instituto o la universidad?

–Zoraida: Personalmente no o no he sabido detectar si alguna vez ha pasado.

–Alberto: Entre mis compañeros no, pero yo tenía un profesor que, cuando las niñas salían a presentar, se le iban los ojos.

«El beso a Jenny Hermoso estaba fuera de contexto, pero también se exageró lo que era» Alberto Rodríguez

–¿Han conocido casos de violencia machista en su entorno?

–Zoraida: Sí, no personalmente pero una amiga, su madre, tuvo muchos problemas y es un ejemplo de superación y de que, si se coge a tiempo, se pueda salir de todo eso.

–Alberto: No. Mis amigos son muy respetuosos en esos temas, son hombres hechos y derechos. El primero que le da un guantazo a mis amigos si hacen eso soy yo.

–Hemos hablado de lo que significa, pero ¿hay igualdad o quedan cosas por hacer?

–Zoraida: En comparación con unos años atrás, hay mucha diferencia. Hay igualdad, pero queda mucho por hacer y por construir bases, los cimientos para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades.

–Alberto: Depende de lo que hablemos. En el ámbito social, yo creo que está todavía por trabajar, pero si hablamos del ámbito legislativo, se podría decir que sí y que no porque hay algunas leyes que benefician antes a las mujeres que a los hombres. Otras veces al revés.

–¿Consideran que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sigue siendo necesario?

–Zoraida: sí. Personalmente pienso que sí. Es lo que hemos hablado todo el rato. Queda muchas cosas que trabajar aún y nunca está de más darle visibilidad a algo que ha pasado tantos años siendo invisible, como es el Día de la Mujer.

–Alberto: yo, claro y conciso, no. Creo que la ideología que representa el 8M no es la que tendría que representar. No.

–Si en el futuro cuentan con un empleo y sufren discriminación salarial ¿Cómo lo afrontarían? ¿Preferirían tener un jefe o una jefa?

–Zoraida Estamos de acuerdo que, toda la vida, el jefe siempre ha cobrado más que un trabajador normal. Pero si una mujer consigue ser jefe en un puesto de trabajo muy complicado, no veo mal que la mujer cobre como han cobrado los jefes anteriores, que probablemente fuesen hombres.

–Alberto: A mi tener un jefe o una jefa me da igual. En el futuro espero el jefe ser yo.

–¿Les controlan el móvil sus parejas o ustedes piden el móvil a sus parejas?

–Zoraida: Yo no lo permitiría. Nunca me ha pasado y espero que nunca llegue a ocurrirme. Y si algún día me pasa, espero ser capaz de detectar esa actitud a tiempo. Creo que algo así ha quedado atrás, el hecho de controlar a otra persona. Si de verdad esa persona te quiere, no tienes el derecho a revisar su privacidad o su teléfono. Tienes que confiar en ella. Mira el móvil no hace más fuerte a una pareja.

–Alberto: no, no controlaría el móvil, pero tampoco dejaría que mirasen mi teléfono. Las conversaciones con mis amigos son peligrosas. Imagínate si lee eso mi pareja.