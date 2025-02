El mercado laboral extremeño cerró el pasado año con su tendencia positiva, pese a la incertidumbre generada en distintos ámbitos por la guerra de Ucrania. ... 2022 fue un buen año para el empleo y el paro registrado en las oficinas del Sexpe cayó en 1.562 personas en el mes de diciembre (-1,86%), hasta reducir el total de desempleados en Extremadura a 82.534. No se registraba un número tan bajo de parados desde 2006, cuando había apuntados en las oficinas de empleo 74.637 extremeños.

Respecto a diciembre de 2021 (año que destacó por la fuerte recuperación del empleo tras la pandemia), el paro interanual ha bajado en la región en 9.669 personas, es decir, un 10,45% menos en tasa interanual, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El desempleo bajó en todos los sectores en la región menos en el de la construcción, donde el paro registrado aumentó en 363 personas. El sector con mejor comportamiento, en cambio, fue el de servicios, con 1.654 ocupados más.

Por sexos, el desempleo sigue siendo un problema que afecta mucho más a las mujeres. Actualmente la comunidad extremeña cuenta con 31.012 hombres parados frente a las 51.522 paradas registradas.

Estas dos mujeres han encontrado empleo. Aquí sus testimonios:

Elena Muelas | Placentina, con contrato indefinido «Estoy muy feliz. Vuelvo a trabajar en lo mío»

Desde el 21 de noviembre, Elena Muelas, placentina de 46 años, tiene un contrato indefinido a jornada completa. «Estoy muy feliz. No he podido terminar mejor el año», resume esta trabajadora de una tienda de perfumería. Hacía tres años, confiesa, que no trabajaba en este sector, en el que se ha labrado básicamente su experiencia laboral. «Desde entonces, sí, me salieron algunos empleos, pero siempre temporales y con unas condiciones digamos poco buenas. Incluso llegué a abrir un bar para tirar hacia adelante pero no funcionó. Llegó entonces a final del año pasado la posibilidad de trabajar en lo mío, en la perfumería, con una tienda nueva que se ha abierto en Plasencia a final de año. Estoy muy contenta por encontrar este trabajo», incide.

Subraya que, a su juicio, la generalización del contrato indefinido tras la reforma laboral es una medida «muy buena» que favorece la creación de empleo y en «mejores condiciones».

Considera Elena que, aunque el contexto vivido por unos precios al alza y la guerra de Ucrania no invitaban al optimismo, «la gente ha decidido dar un paso adelante y abrir negocios y contratar». Sostiene que después de dos años de dura pandemia «hemos perdido el miedo y al fin y al cabo se debe intentar recuperar la normalidad».

Marina Tena | Traductora multilingüede Hornachos «El teletrabajo facilita acceder al puesto deseado»

A sus 23 años, Marina Tena firmó el pasado 18 de noviembre su primer contrato laboral. Lo hizo con Intertext, empresa de traducción y documentación multilingüe con sede en Barcelona. Pese a ello no ha tenido que emigrar. La empresa le ha ofrecido teletrabajar. Después de cinco años de formación, cuatro en el grado de Traducción e Interpretación y uno cursando un máster en Traducción Jurídica y Económica puede desarrollar su profesión a distancia. Ha decidido hacerlo desde la localidad pacense de Hornachos, su pueblo natal.

Marina llegó a la empresa gracias a unas prácticas que realizó en Intertex durante nueve meses. Al terminarlas, la empresa le ofreció un contrato de formación, con un año de duración, y pasado este periodo optó por ofrecerle un contrato fijo como gestora de proyectos de traducción. «Que la práctica del teletrabajo sea cada vez más habitual y esté más regularizado supone una enorme facilidad para muchas personas a la hora de incorporarse al puesto de trabajo deseado», apunta la joven. Para ella era complicado trabajar de su profesión en la región. Es un sector que se desarrolla principalmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.