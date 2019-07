Una felicidad razonable

La felicidad era esto: un buen libro, tranquilidad, lectura que absorbe, problemas que se diluyen, la angustia desaparece, solos tú y la historia que lees, una narración que te coge y te lleva, que te hace pensar, no en grandes ideas ni en planteamientos sublimes, sino en lo sencillo, en ti y en tus cosas, en tus reacciones, en tu pasado y tu presente, en cómo te pareces a ese personaje o en cómo te ayuda la actitud de la protagonista a entender lo que te sucede, lo que nos sucede.

El caballero de la imagen es protagonista de una foto robada. Atardecía en el parque de El Rodeo de Cáceres, pero él no estaba sentado en el parque, escuchando el rumor de la cascada, el canto de los pájaros o el viento enredándose en las ramas de unos árboles que hace nada eran retoños y tienen ya un porte emocionante. No, el hombre estaba sentado en un banco junto al asfalto, frente a la avenida Pablo Naranjo: cuatro carriles que dividen en dos el parque. Prefería el ruido de los coches y el fragor de los acelerones (en ese tramo, los 'fitipaldis' hacen de las suyas) porque a veces, el silencio entorpece la lectura, combate con ella y la vence, mientras que el ruido, derrotado de antemano por la literatura, es enemigo fácil y resulta más sencillo concentrarse escuchando motores que escuchando el silencio.

Yo subía a la Montaña, como cada tarde, poseído por la euforia de un crepúsculo tranquilo y dispuesto a ascender generando adrenalina y escuchando mi música cuando pasé junto a él y me pareció un hombre feliz al estilo de antes: un libro, mucha concentración y una historia bien narrada que nos atrapa frente al tío moderno que, mientras camina, no se separa de sus auriculares sin hilos, ni de su teléfono con Spotify. Y sí, mucha adrenalina y mucha satisfacción, pero el tío moderno necesita cada 200 metros consultar el Whatsapp y el correo por si hay algún mensaje trascendente.

El hombre tranquilo de la foto no necesitaba nada más que la lectura para embeberse y olvidarse del resto. Al pasar a su lado, sentí envidia y unos metros más adelante me detuve, lo fotografié y guardé el retrato en mis notas con un título: 'Una felicidad razonable'. Al romper mi rutina de smartphone y ascensión, estaba negándome a mí mismo. Y al fotografiarlo, estaba inmortalizando la esencia de la verdadera dicha: abstraerse, dejarse llevar, leer, sin bits, sin likes, sin tuits, sin estímulos externos.

Lo reconozco, quisiera volver a ser como ese desconocido que leía tan tranquilo y tan feliz, ajeno a quien lo fotografiaba y a quien le pitaba desde el coche al pasar como si estuviera viendo un prodigio. Me gustaría ser capaz de desembarazarme de todo lo superfluo, volver a ser antiguo y cateto, capaz de sobrevivir con un libro y un cuchillo. Y digo lo del cuchillo porque al día siguiente de la foto me acerqué a El Faro, a Casa Espaço, y descubrí artilugios nunca vistos cuyo uso desconozco: el desmenuzador de nuez moscada, la cuchara para kiwis, el cubilete para colocar cuchillos y hasta un jabón de acero inoxidable para lavarme la mano con él y eliminar así el olor a pescado y ajo.

Mi abuelo llevaba con él una navajina que le servía lo mismo para abrir una botella que para pelar un melocotón. Con aquella navajina, podía superar cualquier circunstancia o contratiempo y no necesitaba peladores, abridores ni sacacorchos galácticos de esos que abren las botellas de vino al tiempo que irradian una luz azul marciano. Con una navajina y un libro, uno puede sobrevivir a la necesidad y al aburrimiento. Además, el libro y la navaja agudizan el ingenio y avivan la imaginación. No lo dan todo hecho. En realidad, no dan nada hecho, pero animan a hacerlo, a imaginar, a modelar, a recrear, a soñar.

Fotografié varias veces al señor feliz que lee. Ni se inmutó. Estaba demasiado a gusto para preocuparse de un retrato. Seguramente, habrá quien vea esta foto y teclee un me gusta donde se encierren la nostalgia y la melancolía: «Yo también fui así». Ese me gusta es, en realidad, un ya no me gusto.