Feijóo se presenta en Extremadura como el defensor del mundo rural

Alberto Núñez Feijóo ha agotado en la tarde de este domingo en Extremadura otro de sus últimos días al frente de la Xunta de Galicia, ... desde donde está dispuesto a dar el salto a la Moncloa. El 1 y 2 de abril su partido lo validará en un congreso extraordinario para pilotar un Partido Popular con cuyo presidente extremeño, José Antonio Monago, ha mostrado hoy en Mérida que tiene sintonía. No solo porque en 2018 cuando la moción de censura apeó a Rajoy, Feijóo, según ha revelado, recibiera la llamada de Monago y Manzano para que diera un paso adelante, sino porque el extremeño y el gallego son los dos dirigentes territoriales de su partido más antiguos y además les une el mundo rural en el que se desenvuelven.

Este vínculo salió a relucir una y otra vez hoy por la tarde en el Palacio de Congresos de Mérida, donde el Feijóo cerró una campaña de primarias con él como único candidato. «Ilusión, modelo de gestión y proyecto. Es lo que vengo a comprometerme», dijo antes de despedirse y bajar para abrazar a Benedicto, un gallego de 92 años que lleva más de sesenta en Extremadura al casarse con una dombenitense y al que antes citaron desde el entrado. Primero lo hizo Monago y después Feijóo confirmando que el acto se diseñó bajo el formato de mitin puro y duro, con sus efectos de luces y un inmenso logotipo del PP meciéndose por las paredes, música, una tribuna de militantes de perfiles variados tras los dos oradores y, por descontado, banderas de España.

Monago y después Feijóo agitaron todos los males que asolan a España en estos momentos, especialmente el de la crisis del transporte por carretera, y los desparramaron por un auditorio entregado. Allí, cientos de militantes guarnecidos del mal tiempo y ante el eslogan de 'Preparados' se reencontraron con la sensación de que volver a gobernar está a la vuelta de la esquina. Estaba claro que la finalidad de esta campaña sin rivales era cargar la batería de Feijóo. Monago lo llamaba por su nombre, pero lo trataba como si ya dirigiera el país. «Alberto, tú ya vienes aprendido y mañana podrías presidir un consejo de ministros porque tienes la trazabilidad asegurada y eres un tío pata negra», dijo el pacense, que hacía muchos meses que no se dirigía a un auditorio tan numeroso y recuperó su oratoria más genuina para darle varios pescozones dialécticos a Vara, aunque ayer el protagonista fuera otro. «Lleva aquí gobernando toda la vida y ahora resulta que la culpa de todo es de Putin», dijo del dirigente socialista antes de desconfiar de los grandes proyectos que se trae la Junta entre manos, desde el complejo Elysium en la Siberia a la azucarera de Mérida, la fábrica de diamantes en Trujillo y otros proyectos previstos en Badajoz.

«Te necesitamos Alberto»

El mundo rural y la protesta que tuvo lugar en Madrid estuvo muy presente en cada intervención, así como el mensaje de que en Extremadura la gente se siente muy española y no perdonará a Sánchez que se haya aliado con quienes pretenden romper la unidad del país.

Y ante un panorama nacional que cada vez describían más sombrío, Feijóo se postuló como la persona idónea para cambiar el rumbo de esa España desorientada y caótica. El alza de precios nunca vista «que pone en aprietos cada vez a más familias que no es que no lleguen a fin de mes, es que no saben ni cómo empezarlo», y el desabastecimiento que inquieta a miles de empresarios desde hace una semana fueron el marco perfecto para presentarse como alternativa. «Te necesitamos Alberto», proclamó Monago entre aplausos antes de destacar su trayectoria de buen gestor. La alabanza la aceptó el gallego cuando dijo que sus cuatro mayorías absolutas no llegaron por casualidad. «No pretendo ser un político de moda que habla muy bien y sale en los telediarios sino que creo en la experiencia. Es bueno haber gestionado algún euro público y yo llevo treinta años gestionando dinero público (...) tengo más experiencia que todos los ministros y ministras del Gobierno».

Feijóo exigió a Pedro Sánchez más cintura y diálogo para atajar la crisis del transporte. «Le pidió que no divida y enfrente a ganaderos y agricultores con transportistas y aseguró que «el Partido Popular viene a unir España», antes de recordar que los autónomos no sacan nada con este conflicto y recomendar a Sánchez que escuche, como hizo él en un foro reciente con presidentes autonómicos de distinto signo donde se aceptaron todo tipo de propuestas sin importar de dónde vinieran.

Las divisiones internas en el equipo de Sánchez, la subida de la luz y de la vida en general y la falta de credibilidad de muchos ministros dieron pie a encorajinar a los militantes populares, ante los cuales el nuevo líder nacional del PP, que informó de que él creció en un pueblo pequeño, hizo suyo a su manera un eslogan que ya dio resultado a Monago en 2011 cuando repetía que Extremadura fue, es y será campo. «Apostar por el campo es apostar por lo que hemos sido, somos y lo que queremos seguir siendo», ha declarado el gallego desde el estrado hoy en Mérida.