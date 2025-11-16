Feijóo: «El PP tiene que ganar las elecciones para salvar Almaraz»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que tiene que su partido tiene que ganar las elecciones para garantizar la ... continuidad de la central nuclear de Almaraz. Feijóo ha hecho estas declaraciones en Lobón en un acto de precampaña en el que ha estado apoyando a la candidata popular a la presidencia de la Junta, María Guardiola.

«Yo he visto cómo aplaudían los diputados del PSOE de Extremadura, de Sumar, de Podemos. Aplaudían cuando se cierra la nuclear de Almaraz», ha recordado el líder del PP refiriéndose a la votación de hace unos días en el Congreso sobre la enmienda popular en favor de las nucleares. El rechazo a su continuidad, ha indicado, es una «traición a Extremadura, una indignidad».

Necesitamos ganar «para salvar a Almaraz», ha dicho. Finalmente ha anunciado que «como candidato a presidente, me comprometo: no se va a cerrar. Tenéis mi palabra».

Guardiola también ha hablado del tema en su intervención y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «quedarse solo ante la decisión de cerrar».

La presidenta extremeña ha pedido a Sánchez que, cuando venga a la región, «lo hará muy pronto para darle la mano al imputado (refiriéndose a Gallardo), que se baje del coche o del Falcon en Almaraz y anuncie la prórroga, Hágalo, deje de castigar a Extremadura».

La prensa no pudo seguir el acto en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez, tuvo que ver las intervenciones de los políticos a través de pantallas.

«No confiarse» en las elecciones

En su turno Feijóo también pidió a los votantes del PP no confiarse de cara a las elecciones autonómicas de Extremadura. «Vamos a dejar las cosas muy claras en las urnas el 21 de diciembre y estoy convencido de que podemos lograrlo. Tenemos el mejor aliado, la razón, hemos hecho las cosas con honestidad, tenemos la mejor candidata...».

«Tenemos la razón, vamos a por todas pero no nos confiemos porque la pinza del bloque (así ha calificado a los votos de Vox con PSOE y Unidas Podemos) va a intentarlo todo y nosotros tenemos que ir a por más. Cada voto hay que hablarlo, cada pueblo hay que recorrerlo, cada duda hay que resolverla y así conseguiremos la gran victoria que necesita Extremadura».

El presidente del Partido Popular ha resaltado, en primer lugar, el lleno en el pabellón de Lobón y ha bromeado con que los alcaldes de Cáceres y Badajoz, presentes en el evento, «están preocupados. Lobón, un censo de 2.200 vecinos y aquí 1.900. A ver si son capaces en Cáceres y Badajoz de este llenazo de energía».

Feijóo ha alabado la figura de Guardiola y su decisión de adelantar elecciones. «María no solo representa un partido político, representa una forma de ser y de estar en la vida, de mirar a la gente a los ojos y llamar a las cosas por su nombre, de dar la cara con honestidad, es así como se dignifica la política. Con integridad, trabajo y respeto a la palabra dada. Es la política que le va bien a Extremadura y la hace falta en España».

«Ha venido a cambiar las cosas, no a esperar a que cambien solas, mientras que en España hay un Gobierno que mide su éxito en días sobrevividos», ha destacado el líder popular que ha dedicado gran parte de su intervención a denunciar agravios del Gobierno central y compararlo con la gestión de Guardiola.

Ha indicado, por ejemplo, que el presidente español lleva tres años sin presentar presupuestos. «Donde Sánchez improvisa, ella planifica. «Sánchez trata de retrasar lo inevitable y María adelanta elecciones para afrontarlo todo. La pinza ha querido parar Extremadura y ella se ha resistido».

Feijóo también ha criticado la elección de Miguel Ángel Gallardo como candidato socialista. Antes el PSOE extremeño tenía criterio propio, ha dicho, pero ahora lo ha calificado como «una extensión de lo peor de Pedro Sánchez, una sucursal de sus escándalos, de su enchufismo, de sus mentiras, de su desigualdad».

El popular ha explicado que el presidente del Gobierno se mete con los representantes autonómicos en sus intervenciones y ha indicado que citó a la extremeña. «Yo le contesté: le voy a decir a María Guardiola que le gane las elecciones al que enchufó a su hermano en la Diputación».

En cuanto a propuestas ha recordado su compromiso de bajar el IVA de la compra de viviendas del 10 al 4% y que se pague a lo largo de la hipoteca, a plazos, para facilitar el acceso a un piso propio a los jóvenes.

Guardiola ataca a Vox

Por su parte, María Guardiola también ha centrado su discurso en fuertes críticas a Sánchez y Gallardo. «Basta, se han acabado las lecciones de los que nos han traído hasta aquí, de ese Partido Socialista acomodado en la desidia, que solo está pensando en sus escaños, en sus favores. Eligen a un líder que está acusado de prevaricación y tráfico de influencias ¿Qué nos van a decir?»

«Ha utilizado el dinero público para pagar sus favores ¿Qué Extremadura queremos, la de la dignidad o la del pelotazo? Gallardo no es un hombre en el que se pueda confiar. Extremadura necesita las ideas claras, un presupuesto ambicioso e ideas útiles», ha dicho la presidenta extremeña, que ha concluido que el PSOE tiene «una gran cascada de corrupción, es lo que ofrecen a Extremadura y España».

Guardiola también ha sacado pecho sobre su tiempo al frente de la Junta, «dos años y cuatro meses al servicio de la gente». «Se están cumpliendo los compromisos», ha dicho. Y ha puesto como ejemplo los datos del paro. «El mejor dato de ocupación de toda su historia. La región que más ha bajado el paro de toda España, hemos dejado de estar a la cola».

También ha reivindicado la reducción de las listas de espera y de dependencia y la bajada de impuestos. «Hemos llevado a la región a un tiempo de estabilidad y esperanza».

En cuanto a Vox, para la candidata popular «ha traicionado a esta región. Ha dejado de ser parte de la solución para ser el problema». Ha criticado que el partido de extrema derecha haya votado «40 veces con el PSOE y Podemos. Una pinza que está haciendo mucho daño a esta tierra». Los ha calificado como la «derechita valiente que da lecciones por la mañana y por la tarde regala oxígeno puro al PSOE de Sánchez y de Gallardo».

En cuanto a los presupuestos, ha indicado que Vox no estaba interesado en negociar porque sus propuestas iban en contra de la legalidad, «o pisoteaban los derechos de las personas».

«A la vuelta de elecciones, cuando volvamos a formar gobierno, vamos a aprobar el mejor presupuesto de la historia de Extremadura», ha prometido.

Para Extremadura, ha concluido Guardiola, sería «fundamental que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles y los sea cuanto antes. Cuando esto suceda, la democracia va a respirar aliviada». «No podemos dar marcha atrás. Extremadura ha probado el cambio y el cambio da resultados», ha cerrado, por lo que ha pedido una mayoría el 21 de diciembre.

Lobón arropa al PP

El alcalde de Lobón, Roberto Romero Gragera, también intervino en el acto y usando lenguaje taurino dijo que la plaza estaba llena y que están expectantes por «lidiar el toro». Dio las gracias a Guardiola por «confiar en los pueblos, en el mundo rural, que también queremos participar en esa nueva Extremadura».

«En una Extremadura donde siempre se daba por hecho el mismo resultado y lo cambiamos», ha indicado Romero, que ha destacado que en las elecciones europeas el PP logró una victoria histórica en la provincia de Badajoz.

El alcalde de Lobón ha destacado que los populares llevan 30 años gobernando esta localidad porque les dieron una oportunidad, «y se dieron cuenta de que lo hacemos diferente».

«Creo firmemente que eso es lo que han visto los extremeños en Guardiola, una presidenta que Gobierna diferente, que apuesta por la industrialización de los pueblos, que piensa en nuestros jóvenes, en la sanidad, en educación».