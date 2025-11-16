HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
Núñez Feijóo y María Guardiola en el acto de Lobón este domingo.

Núñez Feijóo y María Guardiola en el acto de Lobón este domingo. ÁNGEL MÁRQUEZ

Precampaña Elecciones en Extremadura 21D

Feijóo: «El PP tiene que ganar las elecciones para salvar Almaraz»

El líder del Partido Popular ha arropado a María Guardiola en un acto de precampaña en Lobón

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:17

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que tiene que su partido tiene que ganar las elecciones para garantizar la ... continuidad de la central nuclear de Almaraz. Feijóo ha hecho estas declaraciones en Lobón en un acto de precampaña en el que ha estado apoyando a la candidata popular a la presidencia de la Junta, María Guardiola.

