Feijóo y Portugal

J. R. ALONSO DE LA TORRE CÁCERES. Lunes, 10 de octubre 2022, 07:16

Núñez Feijóo vino a Cáceres para hablar ante 400 ejecutivos, hombres de 40 años, uniformados con traje azul marino estrecho y corbata, que paseaban por ... San Juan y decían cosas tales como: «Pues el otro día estuve en Bélgica y me pasó una cosa que lo flipas», y ante otros 100 hombres, y también mujeres, de edad variable, que no estaban uniformados, no lo flipaban y dirigían importantes empresas familiares. Vino el nuevo líder de la derecha española y dijo algo así como que si no bajábamos los impuestos, las empresas extremeñas se irían a Portugal. Sonó poco elegante: vas a hablar ante las empresas familiares españolas y le das caña a la región anfitriona. Fernández Vara fue educado con el huésped y no replicó.

Lo importante es saber si tiene razón Feijóo. Bueno, razón no sé, pero experiencia sí porque hace años que empresas gallegas como Inditex deslocalizaron sus trabajos de cosido e hilvanado a talleres del norte de Portugal por ser la mano de obra más barata. Al igual que una empresa textil catalana llevaba sus labores textiles a Peñalsordo, donde 100 mujeres del pueblo trabajaban en la confección. Eso es pura deslocalización por salarios bajos, un motivo que aún sigue impulsando a algunas empresas a instalarse en Portugal. La amenaza de Feijóo venía por el lado de los impuestos. Y sí, es verdad que en Portugal no se grava la posesión de capitales, no hay impuesto de donaciones ni sucesiones y se abre la puerta a las fortunas cuantiosas sin preguntarles el origen. Que se lo digan a Madonna, Malkovich o Cantona, que han escogido Portugal para sus residencias de lujo. Pero los portugueses de a pie pagan impuestos más altos que en España y el IVA es superior al nuestro. Lo que sí caracteriza a los portugueses es su prudencia: tras su crisis de 2012, cuando los intervino la troika comunitaria, han decidido no volver a ser humillados y apuestan por el control del gasto, la reducción del déficit, la estabilidad económica y las facilidades para los inversores extranjeros, que no se ahogan en burocracia y tienen suelo industrial a precio de saldo. La hormiga portuguesa frente a la cigarra española. Esa política les funciona: su economía será la que más crezca en Europa en 2022 (6.6%) y tienen un alto nivel de empleo. ¿Se marcharán las empresas extremeñas a Portugal por la situación impositiva en nuestra región? No parece que la amenaza portuguesa sea real. De hecho, los últimos movimientos empresariales fuertes están eligiendo Extremadura porque algo se estará haciendo bien. ¿Pero sería malo que se diera esa situación? Paradójicamente, son las empresas de Galicia, donde ha mandado Feijóo hasta hace unos meses, las que se están instalando en el norte de Portugal, hasta el punto de que el 85% de las mercancías entre España y Portugal entra por el puente internacional de Tui y si Galicia fuera un país, sería el octavo comprador de mercancías portuguesas. Esto no es malo, es desarrollo y es entender que estamos en la Raya, una región internacional con la frontera que nunca existió. ¡Ojalá hubiera empresas fuertes extremeñas que se instalaran al otro lado de la frontera conformando un potente hinterland! Antonio Costa, primer ministro portugués, sabe que el dinero español entra por la frontera de Tui y apuesta por el tren de alta velocidad a Galicia antes que «diluirnos en otras capitales ibéricas», es decir, Badajoz, Cáceres, Salamanca o Madrid. Es la presión del Gobierno español la que dificulta esa apuesta portuguesa. Así que le regalamos una maldad a Vara: ¿Si gana Feijóo, favorecerá la alta velocidad Lisboa-Vigo o Lisboa-Badajoz?

