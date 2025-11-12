Feijóo participará en un acto este domingo en Lobón y Abascal el lunes en Mérida

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participarán en un acto público este domingo, 16 de noviembre, en la localidad pacense de Lobón.

Un acto que se enmarca en la precampaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, y que comenzará a las 11.30 horas de este domingo en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez de esta localidad.

El PP de Extremadura ha señalado, de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, que los extremeños tienen una decisión que tomar entre si se «continúa por la senda del crecimiento» y del apoyo a los sectores productivos que crean riqueza y empleo, o «se da un paso atrás y se apoya el bloqueo» y «la pinza del PSOE con Vox».

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participará el lunes, 17 de noviembre, en Mérida en un acto para la presentación de candidatos de su partido en las elecciones en Extremadura.

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña.

Cabe recordar que ayer el Comité Ejecutivo Nacional de Vox designó a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, como el candidato para las elecciones anticipadas de la comunidad del 21-D.