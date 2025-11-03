HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido este lunes en la sede de Génova. J. GARCÍA

Feijóo avala el adelanto electoral en Extremadura y augura «victoria histórica» de Guardiola

Según el líder del PP, es «muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura. ¿No hay mayoría? Elecciones ¿No hay presupuesto? Elecciones»

R. H.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su apoyo a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha avalado la convocatoria de elecciones en la región el próximo 21 de diciembre «ante la pinza que quiere perjudicar al PP». Además, ha dicho estar «absolutamente convencido» de que los extremeños darán una «victoria histórica» a Guardiola.

«Extremadura ha sido el epicentro de la degradación sanchista. Ahora será la primera piedra de la restauración, la dignidad y la alternativa que representa el Partido Popular», ha declarado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que recoge Europa Press. En la reunión no han estado presentes ni Guardiola y otros 'barones' territoriales del PP por razones de agenda.

Feijóo ha subrayado que la actual presidenta extremeña ha tomado una decisión «coherente y responsable, ha elegido dar la cara y ha demostrado que gobernar no es resistir sino que es responder».

«Hay quien se aferra a la poltrona -no son palabras mías sino de los socios de Sánchez- y hay quien, como ella, queremos gobernar para la gente con el apoyo de la gente», ha manifestado el presidente del PP.

Según Feijóo, es «muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura. ¿No hay mayoría? Elecciones ¿No hay presupuesto? Elecciones. Ha convocado las elecciones ante la pinza que prefiere intentar perjudicar al PP que beneficiar a los extremeños», ha resaltado.

Guardiola, «la presidenta del cambio»

El presidente del PP ha subrayado el próximo 21 de diciembre se votará «la política que funciona o la política de conveniencia; se votará afianzar el cambio o la pinza anti cambio; y se votará lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez».

Feijóo ha indicado que «el único partido que se presenta a las elecciones pensando en Extremadura es el Partido Popular» mientras que los demás se presentan «todos contra el PP».

A su entender, Guardiola «es la mejor presidenta para Extremadura, es la presidenta del cambio y a la que Extremadura va a dar una victoria histórica». «Estoy absolutamente convencido», ha añadido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  4. 4 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  5. 5

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»
  9. 9 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo
  10. 10 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo avala el adelanto electoral en Extremadura y augura «victoria histórica» de Guardiola

Feijóo avala el adelanto electoral en Extremadura y augura «victoria histórica» de Guardiola