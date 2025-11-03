Feijóo avala el adelanto electoral en Extremadura y augura «victoria histórica» de Guardiola Según el líder del PP, es «muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura. ¿No hay mayoría? Elecciones ¿No hay presupuesto? Elecciones»

el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido este lunes en la sede de Génova.

Lunes, 3 de noviembre 2025

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su apoyo a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha avalado la convocatoria de elecciones en la región el próximo 21 de diciembre «ante la pinza que quiere perjudicar al PP». Además, ha dicho estar «absolutamente convencido» de que los extremeños darán una «victoria histórica» a Guardiola.

«Extremadura ha sido el epicentro de la degradación sanchista. Ahora será la primera piedra de la restauración, la dignidad y la alternativa que representa el Partido Popular», ha declarado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que recoge Europa Press. En la reunión no han estado presentes ni Guardiola y otros 'barones' territoriales del PP por razones de agenda.

Feijóo ha subrayado que la actual presidenta extremeña ha tomado una decisión «coherente y responsable, ha elegido dar la cara y ha demostrado que gobernar no es resistir sino que es responder».

«Hay quien se aferra a la poltrona -no son palabras mías sino de los socios de Sánchez- y hay quien, como ella, queremos gobernar para la gente con el apoyo de la gente», ha manifestado el presidente del PP.

Según Feijóo, es «muy elocuente lo que ha hecho la presidenta de Extremadura. ¿No hay mayoría? Elecciones ¿No hay presupuesto? Elecciones. Ha convocado las elecciones ante la pinza que prefiere intentar perjudicar al PP que beneficiar a los extremeños», ha resaltado.

Guardiola, «la presidenta del cambio»

El presidente del PP ha subrayado el próximo 21 de diciembre se votará «la política que funciona o la política de conveniencia; se votará afianzar el cambio o la pinza anti cambio; y se votará lo que conviene a la gente o lo que conviene a Sánchez».

Feijóo ha indicado que «el único partido que se presenta a las elecciones pensando en Extremadura es el Partido Popular» mientras que los demás se presentan «todos contra el PP».

A su entender, Guardiola «es la mejor presidenta para Extremadura, es la presidenta del cambio y a la que Extremadura va a dar una victoria histórica». «Estoy absolutamente convencido», ha añadido.

