Feijoo, en Andalucía

Los gallegos suelen hacerse un poco de lío con las ubicaciones geográficas. Quizás se deba a que viven en una esquina, a su bola, y ... el resto del mundo les importa lo justo. Es verdad que en cualquier lugar del mundo, te encontrarás un gallego, pero estoy seguro de que si le preguntas dónde está, dará el nombre de la ciudad o el país, pero le costará situarlo geográficamente. Eso de hacerse un lío con la geografía es consustancial en ellos, casi genético. Se pueden ir a Tananarive, montar una pulpería y triunfar, pero no les pidas explicaciones sobre la ubicación en el mapa de Madagascar porque se perderán.

Durante los años que viví en Galicia, me situaron en diversos lugares. Era normal que descubrieran por mi acento que no era de allí, pero al aventurar mi origen, me adjudicaban el primer sitio que se les ocurría. «Ya se ve que es usted forastero. Por el acento debe de ser de Ourense, ¿verdad?», me decían y yo no lo negaba porque la única vez que lo hice, el resultado fue peor. «No soy de Ourense, soy de Cáceres», le aclaré a la señora que me había declarado nativo de la 'Terra da Chispa'. Pero ella no se amilanó: «Pues lo que yo decía, no de la capital, sino de la provincia, pero de Ourense».

Tampoco olvido que el primer día de clase, unos alumnos me comentaron que habían tenido el año anterior una profesora que era de mi tierra porque yo hablaba como ella, con el mismo acento. Cuando me interesé por el origen preciso de la docente, me aclararon muy seguros que era de Soria, «como usted». Repliqué que el acento soriano y el extremeño no tienen absolutamente nada que ver y ellos, tan seguros como si fueran prestigiosos dialectólogos, me pusieron en mi sitio: «Eso le parecerá a usted, que no se escucha cuando habla, pero habla igual que la de Soria».

Cuando 20 años después de aquella primera clase, volví a Extremadura, me fui despidiendo de tenderos, camareros, cajeras, carteros y un mancebo de farmacia se quedó pensando al decirle que me venía a Cáceres y, tras dudar un instante, me ubicó con precisión galaica: «¿Eso queda por Antequera, no?». No quise contrariarlo mucho y le sugerí que un poco más arriba. Y de nuevo salió a relucir la precisión cartográfica: «Bueno, más arriba, sí, pero en Andalucía. Un pueblo grande y blanco de esos». Pues sí, un pueblo de esos.

Tras estas anécdotas, que, por mi experiencia, elevaría a categoría y no descalifican a los gallegos como ignorantes, sino como tipos independientes a los que les importa un 'carallo' lo que sucede más allá del telón de grelos, se entienden mejor las confusiones de Feijoo (sin tilde) durante la pasada campaña electoral. Confundió Extremadura con Andalucía y no situó a Badajoz también en Antequera de milagro. Dijo Sevilla cuando quiso decir Melilla y se refirió a Barcelona cuando tenía que referirse a Valencia. En Palma de Mallorca, habló de que estaba en La Palma y si la campaña llega a durar una semana más, hubiera trastocado el mapa de España de tal manera que no habría dejado una provincia en su sitio salvo las cuatro gallegas.

Para un gallego y para Feijoo, Galicia es un sitio distinto, como cantaban 'Antón Reixa e Os Resentidos', y el resto del mundo, pues bueno, pues depende, pues a ver... Pues... una cosa que queda entre Melilla, Antequera y Soria.