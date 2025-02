«La fatiga te hacía ver que las piedras eran personas»

Ha pasado ya una semana y pueden andar, alguno incluso ha empezado a trotar, pero otro aún tiene sesiones con el fisio. Los tres han ... perdido unas cuantas uñas de los pies. Con todo, ha sido la experiencia deportiva más emocionante que han vivido estos pacenses y pese al esfuerzo titánico que han realizado los tres ya piensan en cómo afrontar una prueba más allá de la Algarviana Ultra Trail (ALUT), una carrera de 301 kilómetros que es lo más parecido a asomarse al infierno.

«Llega un momento en que te duermes corriendo, es muy peligroso y al pasar por una zona que tenía un precipicio había que mantenerse en pie, ahí lo pasé fatal», describe José Antonio Pajuelo.

«Llegué a sentir un dolor que no había tenido nunca», cuenta Ángel Luis 'Willy' Cantillo, jardinero del Ayuntamiento que había corrido antes varias pruebas de más de 150 kilómetros.

«Ves caras de personas en piedras y árboles y empiezas a escuchar ruidos y otros efectos debido a la fatiga en tu cerebro», aseguraba ayer Íñigo Carracedo. Y eso que todo empezó como un regalo de cumpleaños.

José Antonio Pajuelo cumplía 50 años y después de 24 maratones su mujer y sus amigos pensaron que esta prueba en la que no se acepta a cualquiera le haría ilusión. La carrera comenzó el 25 de noviembre en Sagres (Portugal) y duró tres días. Es la cuarta edición y estaba planeada con diez zonas de avituallamiento denominadas 'bases de vida' separadas por unos 35 kilómetros de media entre sí. En estos puntos se puede descansar, alimentarse, coger ropa y calzado de recambio, así como recibir atención médica. «Los días previos a la carrera son de mucha tensión porque lo tienes todo planeado, pero empiezan a surgir dudas cuando se acerca el día», afirma Carracedo, que se sumó a última hora. Empezaron 114 corredores y atravesaron la línea de meta 41, entre ellos los pacenses Pajuelo y Carracedo. Los dos estuvieron 63 horas corriendo en tres días consecutivos en los que apenas durmieron (una hora y cuarto el primero y 45 mintutos el segundo).

Dicen que lo peor eran las alucinaciones y el riesgo de quedarse dormidos mientras corren

Cantillo, de 47 años, tuvo que abandonar en el kilómetro 183. «Era el que había tenido un entrenamiento menos forzado porque llevaba más tiempo preparando esta prueba. Pero en el kilómetro 22 apareció una molestia en el pie izquierdo y era un dolor que no había tenido nunca, así que intenté cambiar la pisada y en el 109 incluso cambié de zapatillas, pero en las subidas se me cargaba mucho la cadera y el dolor era cada vez más intenso. Llegué con muy poco margen a uno de los avituallamientos, no me hubiera dado tiempo a recuperar y aventurarme a seguir de noche hubiera sido muy inconsciente. Así que entregué el GPS y me dije: 'Hasta aquí he llegado'. Fue un momento muy duro para mí porque había entrenado mucho», rememora este corredor que aún sufre molestias en la cadera diez días después, pero ya piensa en volver a inscribirse dentro de un año para finalizarla.

Corredores maduros

Sí finalizaron José Antonio Pajuelo, abogado de profesión e Íñigo Carracedo, ingeniero de formación, exmilitar y el más joven de los tres con 43 años.

Aunque la exigencia física sea brutal, la edad de los participantes oscila entre los 40 y los 60 años. Los tres coinciden en que esta es una carrera para gente madura. «Hay que tener mucha cabeza –señala Carracedo– porque todo es extraordinario, empezando por la distancia, así que hay que estar mentalizado de que llevarás tu cuerpo al límite. Tienes que cuidarlo y no es fácil, saber cuándo hay que andar y cuándo correr, comer sin tener hambre o beber sin tener sed».

«Es todo mucho más mental que físico –prosigue Pajuelo–. Cada uno lleva su estrategia y hay que tener en cuenta que se hacen muchos kilómetros en solitario y de noche, donde tienes que orientarte con el GPS», explicaba en un momento de su vida en que siente que le debe tiempo a su familia. «Me hicieron el regalo un 10 de septiembre, así que apenas he tenido dos meses para entrenar. En ese periodo he hecho 1.700 kilómetros con algunos entrenos de 187 kilómetros durante todo el fin de semana saliendo a correr de tres horas en tres horas. Al final acabamos la carrera (en 13 y 14 posición) y aunque nunca me planteé abandonar reconozco que en la última base de vida entré en hipotermia y decidí continuar, aunque me estaba durmiendo, menos mal que encontré a otro corredor de Menorca y nos pusimos a contarnos cosas hasta que conseguimos cruzar la meta».

El pacense Íñigo Carracedo dice que lidiar con el sueño es una de las grandes dificultades de estas carreras de larga distancia. «Después de las alucinaciones, siendo de noche y cuando alumbras con los frontales y ves personas y animales donde no las hay, pues te pones a cantar o a contar los pasos para no dormirte», relata.

No hace falta decir que al acabar desaparecen todas las tensiones y dolores por unos instantes. «En esos momentos te abrazas a la gente y no puedes dejar de llorar».