El fármaco mortal de Badajoz

En los estudios de Publicidad se pone de ejemplo la reacción de la empresa Johnson & Johnson ante la enorme polémica que generó una pastilla de ... la compañía para responder a lo que se conoce como «comunicación de crisis».

En septiembre de 1982, siete niños de Chicago murieron después de consumir Tylenol Extrafuerte, un fármaco que pretendía ser la cura del dolor pero que contenía cianuro. La compañía perdió miles de dólares por esta pastilla y su reputación empezó a decaer. ¿Cuál fue la reacción de la empresa? Actuó de forma inteligente. Canceló la publicidad del producto en televisión y, sobre todo, retiró todos los envases del producto en las farmacias estadounidenses.

Una decisión que le costó dinero a la farmacéutica pero no le quedó más remedio que hacerlo para recuperar la confianza de los clientes. Pero el Tylenol no fue el único fármaco que sembró el caos. Si en el año 82 Michael Jackson se proclamó definitivamente «rey del pop» por el furor que generó el álbum «Thriller» y su famoso videoclip, hubo una pastilla que, en vez de generar sensación, causó pánico en varios países y no es el Tylenol.

Ese fármaco se llama Bexopron y su principal ingrediente era el benoxaprofeno, que incluía propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas y antiartráticas. Por lo tanto, se presentaba como tratamiento contra la artrosis y toda aquella enfermedad que dificulte el movimiento. Sin embargo, lo que pretendía ser una cura se transformó en pesadilla.

Las primeras víctimas se registraron en Europa y los británicos se llevaron la palma con 61 muertos y aproximadamente 4000 personas sufrieron los efectos secundarios del fármaco: hemorragias gástricas, crecimiento anormal del cabello y de las uñas y molestias oculares. Esta situación también se produjo en España y Extremadura no se libró. El diario HOY alertó a la población en su edición del 7 de Agosto de 1982. El fármaco empezó a producir algunos de los efectos secundarios mencionados con anterioridad y se cobró su primera víctima.

Se trata de una mujer que, según declaró a este periódico el farmacéutico Enrique González, «tenía problemas de artrosis, consumía este fármaco y sufrió un estreñimiento agudo a la semana de iniciar el tratamiento». También confirma que la señora «tuvo que ser trasladada a Madrid y murió al poco tiempo». Antes de esta crisis, el Bexopron era un fármaco muy utilizado en Badajoz. Tras haber sido presentado en un Congreso de Reumatología en Madrid como la «panacea» contra los procesos reumáticos, empezó a venderse de forma intensa en nuestro país. Sin embargo, tras confirmarse las muertes y los efectos adversos, sus ventas empezaron a decaer y los farmacéuticos dejaron de vender el producto.

Punto de inflexión

Cecilio Venegas, farmacéutico muy conocido y querido en Badajoz, vivió en primera persona esta situación. Afirma que «hubo una especie de pánico social. La fabricación de todo medicamento tiene un punto de escándalo porque cualquier fallo puede provocar la muerte de muchas personas».

Por eso, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz considera que la crisis del bexopron, teniendo en cuenta que España todavía estaba atravesando los efectos de la crisis del aceite de colza, fue un punto de inflexión porque los medicamentos empiezan a fabricarse con mayor seguridad. «Antes, los criterios de seguridad de los fármacos eran muy escasos. Ahora, se siguen unos criterios muy estrictos para su fabricación. Por ejemplo, se limpian los medicamentos para garantizar la seguridad», dice Venegas.