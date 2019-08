Las farmacias extremeñas suman un año sin más de 300 medicamentos Clientes en una farmacia esperan para ser atendidos y adquirir sus medicamentos. / Hoy El desabastecimiento se cronifica en la región y los responsables de las boticas urgen una solución ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 23 agosto 2019, 20:58

«Posiblemente porque ya llevamos más de un año con el desabastecimiento, apenas tenemos que dar explicaciones a la gente, porque la situación se está asumiendo», señala Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Pero esto no significa que se haya resuelto. Todo lo contrario. El desabastecimiento de las farmacias se está convirtiendo en crónico. La situación que atraviesan las 680 boticas de la región desde hace más de un año, cuando comenzaron los problemas en el suministro de los medicamentos, hace que a día de hoy siga resultando difícil encontrar en torno a 300 fármacos. Aunque los pacientes ya no se sorprendan cuando se encuentran con que no pueden adquirir su medicamento. «Varían de unos días a otros o de unas semanas a otras», detalla Venegas, «pero el desabastecimiento se ha cronificado».

Por eso, los farmacéuticos urgen una solución. «Los de Extremadura, como los de otras comunidades, ya hemos solicitado a través de nuestro consejo general una solución al Gobierno», para que la negociación con la industria haga posible que el desabastecimiento desaparezca.

Son más de 300 las presentaciones, los formatos en los que se comercializan los fármacos, que escasean en las farmacias de la región. En el último listado –se actualiza semanalmente– aparecen el adiro, la aspirina, barnix, buscapina, ciflot, clexane, dilutol, enantyum, espidifen, ibuprofeno, mucosan, orfidal, synalar, tobrex... Cada semana los colegios reciben un informe del centro de información sobre suministro de medicamentos, un órgano del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. En él se incluye el número de veces en las que se han solicitado medicamentos sin que los pedidos hayan sido atendidos. Hasta 1.187 de naprilene, 180 de espidifen, 150 de hemovas, 105 de apocard y otras tantas de augmentine en la última semana en Extremadura.

«El problema está en que la industria no tiene la obligación de abastecer al mercado», señala Cecilio Venegas. «Porque ni la ley del medicamento de 2006 ni el texto refundido con las modificaciones posteriores de 2015 contemplan la obligatoriedad del suministro», añade.

Por eso el problema del desabastecimiento continúa. Y lógicamente es mayor cuando el medicamento que no se encuentra en la botica no es sustituible, es decir, no existe otro que alcance los mismos objetivos y el médico debe modificar el tratamiento del paciente.

Con el fin de evitar idas y venidas y pérdida de tiempo tanto a médicos como a pacientes, los farmacéuticos envían la relación semanal que concreta el desabastecimiento a los colegios de médicos, para procurar que no receten fármacos que no están en las boticas.

Baratos

La razón fundamental que explica esta situación está en el precio del medicamento, que fija el Estado. España es uno de los países de Europa donde es más barato comprar medicamentos y, por eso, la industria farmacéutica prefiere llevar sus productos a otros países, donde se venden más caros y obtienen con ellos más beneficios.

Pero la realidad es que mientras gobierno e industria no alcancen un acuerdo, y continúen con su pulso económico, los pacientes seguirán encontrándose con que las farmacias no tienen los medicamentos que necesitan. «Acostumbrarse a una situación porque se mantiene en el tiempo, como es el desabastecimiento, no puede ser la solución», concluye el presidente de los farmacéuticos de Badajoz. Aunque la falta de medicamentos sea una realidad diaria para muchos extremeños que ya no necesitan las explicaciones del boticario porque conocen de sobra la situación.

El Ministerio de Sanidad anunció hace unos meses que pondrá en marcha un plan específico para prevenir los problemas de suministro y de desabastecimiento de algunos medicamentos, pero a día de hoy la realidad es que la escasez persiste en las farmacias extremeñas.