Farmacéuticos y veterinarios del SES, en pie de guerra a partir de este martes

Cualquier extremeño sabe que la labor del médico y el enfermero es atender al paciente cuando tiene cita en el centro de salud. También conoce ... las saturadas agendas a las que se enfrentan los facultativos o el poco tiempo que tienen para ver a cada persona. A pocos se les escapan la funciones del doctor y sus reivindicaciones, pero hay otros profesionales que también hacen posible la Atención Primaria y son los grandes «olvidados» en el SES. Se trata de los farmacéuticos y veterinarios que trabajan en los consultorios y prometen hacerse oír con movilizaciones desde esta semana.

Han anunciado concentraciones contra el SES a partir de este martes en las puertas de centros o instituciones sanitarias de las ocho áreas de salud de la región. Comenzarán este martes, 25 de abril, en la Gerencia del SES en Mérida y ya tienen cerradas protestas en Cáceres, Badajoz y Plasencia.

«Salud Pública es la hermana pobre de la atención sanitaria y venimos arrastrando un déficit de medios, estructura y organigrama muy grande desde hace mucho tiempo, pero lo que ha desencadenado las movilizaciones que ahora iniciamos son una serie de decisiones que el SES ha tomado en los últimos dos meses sin tenernos en cuenta», apunta Juan Antonio Rol Díaz, veterinario en la zona de salud Cáceres Centro y secretario general del Sindicato de Veterinarios de Extremadura (Sivex).

Alude al reglamento del equipo de Atención Primaria que el SES quiere modificar, según detalla Sivex. «Eso contempla que cada profesional pueda atender más localidades que actualmente. Hasta ahora nuestro ámbito de trabajo era la zona básica de salud y ahora quieren ampliarlo a zonas limítrofes. Eso supone que el número de localidades que un profesional atiende se multiplica y eso se puede traducir en reducción de personal, medios y mayor riesgo para la población porque se disminuye la vigilancia», lamenta Rol.

Pero, en qué consiste esa vigilancia. La función de los veterinarios y farmacéuticos del SES se basa en prevenir las enfermedades y para eso actúan sobre peligros de naturaleza biológica como virus, bacterias, microorganismos infectocontagiosos, y de naturaleza química.

Su labor diaria pasa por la vigilancia sanitaria en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la seguridad alimentaria en la que el veterinario inspecciona 'in situ' todos los animales que se sacrifican en los mataderos de la región, llevan a cabo controles de campo en las actividades cinegéticas y en las salas de tratamiento de carne de caza, así como en todos los establecimientos sanitarios registrados de la comunidad autónoma.

Los farmacéuticos, por su parte, controlan los productos de origen vegetal como por ejemplo harina o aceite, así como los controles de aguas potables.

También realizan trabajos en el ámbito de la salud ambiental con el control de las piscinas públicas y de legionella en establecimientos en los que hay riesgo por los sistemas de climatización.

En el ámbito veterinario vigilan todas las zoonosis que se transmiten a través de animales vivos y de vectores. Muchas de ellas son enfermedades emergentes como la encefalitis por el virus del Nilo occidental, con cada vez más casos en el país, o el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, también muy grave.

«Vigilamos para que todo ese tipo de enfermedades no incidan, en la medida de lo posible, en la población», explica Rol. Y para ello, en el ámbito público de Extremadura trabajan 224 veterinarios y 151 farmacéuticos.

De los 375 profesionales del SES, el 90% trabaja en los centros de salud y el resto en las direcciones de salud (hay una en cada gerencia de las ocho áreas), así como en los servicios centrales del SES en Mérida.

También lamentan que cuando se ponga en marcha el nuevo reglamento que defiende el SES, les harán un «desprecio y ninguneo» a su colectivo. «A pesar de que venimos siendo tanto farmacéuticos como veterinarios coordinadores de los equipos, ahora se contempla que esa figura que pasará a llamarse director y subdirector de zona básica de salud la ocuparán preferentemente médicos y enfermeros», explican desde Sivex.

Otra de sus reivindicaciones es que el nuevo reglamento no contempla el concepto específico de atención continuada veterinaria y farmacéutica, que viene a cubrir la jornada de tres de la tarde hasta las ocho del día siguiente o los fines de semana las 24 horas. «Entendemos que se debe definir ese concepto para que no se desdibuje como atención continuada en salud pública sin entrar en detalle como sí hacen con la de médicos y enfermeros».

Alertas alimentarias

Eso al ciudadano le puede afectar directamente cuando se producen alertas alimentarias. Una de las últimas ha sido la relacionada con el aceite en Extremadura. «Si no hay un servicio de atención continuada definido eso puede afectar directamente al ciudadano. Si una alerta sale un viernes a las cuatro de la tarde, quizás no se intente controlar lo antes posible y haya que esperar hasta el lunes por la mañana. A eso se suman las actividades en mataderos y cinegéticas que se desarrollan en sábados, domingo y festivos o los días de diario por las tardes», indica Rol.

En materia retributiva, apunta que a los facultativos de salud pública les tratan como «personal de segunda división». Dice que en vez de equipararles a médicos, les quedan con un 20% de complemento específico inferior y sin productividad fija. «Por normal general, no se cubren sustituciones y no nos abonan las acumulaciones cuando nos ocupamos del trabajo de otros compañeros, como si sucede con los médicos. No nos ponen sustitutos y no porque no haya bolsas de trabajo en las dos categorías», concluye Rol.

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que el nuevo reglamento de los equipos de Atención Primaria del que se quejan veterinarios y farmacéuticos «se ha consensuado con todos los sectores». Reconocen que «puede haber algún punto que guste más o menos», pero insisten en que «está consensuado». Añaden que en los encuentros que han mantenido con los agentes sociales «no se ha llevado a negociación ninguna propuesta de las que se refieren» los veterinarios y farmacéuticos.