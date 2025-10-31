HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel, en el Gran Teatro. JORGE REY
Un país que nunca se acaba

El fantasma de la Preysler

Los corrillos de la Bienal. Richard Gere estuvo en Cáceres y la Cope vetó a De Prada por católico

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El mismo día que se inauguraba en Cáceres la primera Bienal Vargas Llosa 'española', se publicaban en Madrid las memorias de Isabel Preysler, donde la ... figura del premio Nobel se vulgarizaba con sus cartas de amor adolescente y las notas de la Preysler tildándolo de ineducado.

