El mismo día que se inauguraba en Cáceres la primera Bienal Vargas Llosa 'española', se publicaban en Madrid las memorias de Isabel Preysler, donde la ... figura del premio Nobel se vulgarizaba con sus cartas de amor adolescente y las notas de la Preysler tildándolo de ineducado.

En el Gran Teatro, se palpaba cierta incomodidad. Pero al tiempo que la China, calificativo de Alfonso Guerra, presentaba su autobiografía en 'El Hormiguero', el escritor Juan Manuel de Prada explicaba desde el escenario cómo los grandes escritores (Cela, Umbral) comprometían su imagen cuando se popularizaba en televisión o, en el caso de Vargas Llosa, cuando cayó «en brazos de la mujer asiática». Esa frase relajó el ambiente, provocó risas y miradas de complicidad entre los cercanos al escritor y el fantasma de la Preysler se esfumó.

Fue entretenido asistir a los debates, pero también moverse por los corrillos de escritores y espectadores durante los entreactos. En un grupo, se comentaba que Richard Gere había estado meses atrás en Cáceres, se había alojado en Atrio, su visita tuvo que ver con el Buda y, lo más sorprendente, pasó totalmente desapercibida. Se contaba también que el año que viene se cumple el centenario del Gran Teatro y se preparan grandes fastos para conmemorarlo, se han reservado incluso las plazas Mayor y de toros para celebrar actos populares. Me llamó la atención la diferencia en la vestimenta entre los hombres y las mujeres que participaron en los debates. Ellos, en su gran mayoría, llevaban pantalones vaqueros más o menos viejos, americanas que no pegaban con las camisas y zapatillas deportivas excepto Cebrián, Vargas Llosa, Vásquez, Savater y dos moderadores. Quirós y Trapiello llevaban tenis discretos, De Prada, rojos y el resto, blancos.

Ellas, por el contrario, calzaban zapato fino y vestían con elegancia extraordinaria: traje de chaqueta negro con clavel rojo en el pelo (Máriam Martínez-Bascuñán), preciosa blusa y pantalón de vaporosa caída (Marta San Miguel), vestido estampado de corte exacto hasta los pies (María José Solano). Me fijé en las fotos de un acto paralelo celebrado en Barcelona (World In Progress) y también estaba algún orador varón de Cáceres, pero en Barcelona vestía atendiendo a los cánones clásicos de la elegancia masculina. Dejemos los chascarrillos y elevemos el nivel de este artículo. Libros… Pidieron a algunos intervinientes que recomendaran obras de Vargas Llosa. Andrés Trapiello y Juan Gabriel Vázquez propusieron 'Conversación en la Catedral' y los mismos más Savater destacaron su obra maestra 'El pez en el agua'. Los participantes en el debate sobre narrativas periodísticas recomendaron libros de Leila Guerriero (Marta San Miguel), Martín Caparrós (Juan Zafra) y Larra, Montanelli, Carrión y Luis Romero (Julián Quirós). En los debates, nos enteramos de que a De Prada lo vetaron en la Cope por católico y anticapitalista y de que Savater entró en política con intensidad cuando la policía mató a su amigo Enrique Ruano. Acabamos con una antología de frases. Savater: «Me gusta leer, pero por leer no pagan y por eso me puse a escribir… Los animales son racionales, pero no tienen imaginación y los animalistas, tampoco». Jordi Amat: «Pepa Bueno me dijo que, cuando era directora de El País, la llamaban más escritores que ministros. El ego de los escritores es tremendo». Juan Luis Cebrián: «La socialdemocracia ha abandonado a la clase media». Álvaro Vargas Llosa: «Los outsider tienen mucho encanto, pero la mayoría lo que quieren es ser insider». Trapiello: «Ser malo es fácil, por eso hay tantos».