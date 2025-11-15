Familias valencianas buscan en Puebla de Alcocer los restos de soldados muertos en el frente de Extremadura

Se busca en Puebla de Alcocer la 'fosa de los valencianos'. Mari Luz Seco y otras personas de la Comunidad Valenciana, y también de la ... región, quieren recuperar los cuerpos de sus familiares muertos en el frente de Extremadura durante la Guerra Civil. En estas dos últimas semanas, dos excavadoras mueven la tierra intentando hallar huesos de los militares republicanos caídos en los duros enfrentamientos que se libraron con las tropas franquistas en La Serena.

Es en este pueblo donde se cree están enterrados los soldados. Aquí se localizó el «hospital de sangre» que recibía a los heridos en los combates, y, cerca de ese hospital de campaña del valle Contadero, se busca la fosa donde se dio sepultura a los fallecidos. «La Siberia y La Serena fue una zona que se mantuvo republicana hasta el final de la Guerra Civil», recuerda Miguel Mezquida, arqueólogo y miembro fundador de la Asociación ArqueoAntro, encargada de la búsqueda de la 'fosa de los valencianos'. Esta entidad -especializada en Antropología y Arqueología Forense, y Arqueología del conflicto-, ha recibido una subvención de la Federación Española de Provincias y Municipios (Femp) para llevar a cabo la excavación.

Recuerda Mezquida que al este de la provincia de Badajoz hubo movimiento de tropas durante todo el enfrentamiento bélico. En el caso que ahora se investiga, la mayoría de los soldados y oficiales perecieron en 1938. En junio y julio las fuerzas franquistas cercaron y ocuparon el territorio de La Serena, y en agosto llegó la contraofensiva republicana. «Algunos de esos militares valencianos ya habían combatido en otros puntos del país, como el propio frente de Levante, y luego fueron enviados a Extremadura», añade Alejandro Calpe, también arqueólogo de ArqueoAntro y encargado de dirigir las excavaciones sobre el terreno.

Ampliar Trabajos de excavación en una de las ubicaciones donde se cree está la fosa con los restos. Eloy Ariza

La mayoría de los militares fallecidos tenían entre 25 y 35 años de edad, pero también había jóvenes de la «quinta del biberón», llamados a filas con apenas 16 años, y mandos de hasta 45 años. Muchos de ellos formaban parte de la 107ª Brigada Mixta del Ejército Republicano, desplazada desde Levante para luchar en la contraofensiva del Zújar.

Las familias de los combatientes caídos no cuentan con unos censos reales aún, «como sí existen listados con los nombres de las víctimas de fusilados de ambos bandos». Se explica por el propio caos bélico y porque hay mucha documentación que desaparece. «La poca que se conserva está repartida en distintos archivos».

Testimonios orales

El trabajo de recuperación de la fosa es una lucha contra el tiempo por la pérdida de testimonios directos. Aun así, la visita del equipo de arqueólogos, antropólogos y familias a Puebla de Alcocer ha permitido conocer nuevas posibles ubicaciones del enterramiento que se rastrea. «Llegamos con tres parcelas identificadas y gracias a los datos recabados hemos sumado dos más», revela Alejandro.

Tras días removiendo tierra entre olivares, de momento no han recuperado ningún resto óseo. Pero el trabajo no termina. Si se localizan los restos, tendrán que ser exhumados, documentados y comenzar un complejo proceso para cotejar el ADN con los familiares, una labor sumamente complicada que podría dificultarse aún más si los huesos que aflore la tierra están muy deteriorados por la humedad. «Queda muchísimo trabajo por hacer», resopla Miguel. ArqueoAntro ya cuenta con una amplia experiencia recuperando restos de combatientes en el frente de Levante.

Allí exhumaron 150 cuerpos, «pero de momento no hemos logrado identificar a ninguno de ellos, a pesar de tener a 130 familias».

Ampliar Miguel Mezquida es uno de los arqueólogos al frente de la búsqueda de los combatientes valencianos en Extremadura. Eloy Ariza

La asociación seguirá trabajando en Extremadura. Gracias a otra subvención del Ministerio de Política Territorial y, con los trabajos iniciados en Puebla de Alcocer, han comenzado a elaborar el mapa de fosas de combatientes muertos en la región. Sostiene Mezquida que hasta este momento los trabajos de exhumación se habían centrado en localizar fosas de los fusilados, es decir, los represaliados por el franquismo.

Por eso tanto el colectivo de familias como ArqueoAntro tienden sus manos a otras personas con desaparecidos en Extremadura o que conozcan datos sobre la posible ubicación de las fosas de los soldados.