Uno de los olivares excavados en Puebla de Alcocer en busca de la 'fosa de los valencianos'. Eloy Ariza

Familias valencianas buscan en Puebla de Alcocer los restos de soldados muertos en el frente de Extremadura

La asociación ArqueoAntro lleva dos semanas excavando varias parcelas de olivar en busca de militares caídos en La Serena 

Ángela Murillo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:02

Se busca en Puebla de Alcocer la 'fosa de los valencianos'. Mari Luz Seco y otras personas de la Comunidad Valenciana, y también de la ... región, quieren recuperar los cuerpos de sus familiares muertos en el frente de Extremadura durante la Guerra Civil. En estas dos últimas semanas, dos excavadoras mueven la tierra intentando hallar huesos de los militares republicanos caídos en los duros enfrentamientos que se libraron con las tropas franquistas en La Serena.

