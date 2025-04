Las familias pagan hasta cuatro veces más por el gas en el mercado libre que hace un año

El frío ha llegado a las facturas de gas. Se trata de un consumo energético muy estacional en los hogares, donde está vinculado principalmente a ... las calefacciones. Así, con las bajas temperaturas que se han registrado en las primeras semanas del año, los radiadores han vuelto a funcionar y los recibos se han encarecido de manera considerable.

Al mismo tiempo ha crecido el número de consultas y quejas que está llegando a las asociaciones de consumidores de la región. «No se materializan en reclamaciones, porque no tendrían recorrido», explica José Miguel Campos, vicepresidente y abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex).

Y es que las facturas son correctas, pero muy elevadas. La causa principal, la revisión al alza de los precios que están aplicando las comercializadoras a sus clientes con contratos en el mercado libre. El coste del consumo se ha multiplicado hasta por cuatro, en algunos casos. De pagar a seis céntimos el kilovatio-hora (kWh) consumido a hacerlo a 24 céntimos tras la actualización. «Hasta que la gente no ha puesto las calefacciones no ha notado realmente que ya no tiene la misma tarifa que hace un año», explica Roberto Serrano, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx).

No solo las familias, sorprendidas en muchos casos por el alza de los recibos, están contactando con las asociaciones en defensa de los consumidores, también las empresas están haciendo consultas. «Hay negocios de hostelería a los que se les ha duplicado la factura y como no entiende muy bien el motivo, pues nos llaman y preguntan», señala el abogado de Acuex.

Pese a la importante migración a la tarifa TUR, a nivel nacional el 70% de los contratos se mantiene en el mercado libre

La inmensa mayoría de las consultas que reciben las asociaciones son de consumidores que están en el mercado libre y esta es ya una de las causas que explican el encarecimiento de los recibos. Los contratos del mercado libre se firman por un periodo determinado (habitualmente, un año) y cuando finaliza ese periodo, las tarifas se actualizan. El encarecimiento del gas en los mercados mayoristas, impulsado entre otras cosas por la guerra en Ucrania, ha provocado que se haya revisado al alza el precio del kWh consumido.

Así, los contratos se han ido actualizando a lo largo de todo 2022, aunque fue en la segunda mitad del año cuando las tarifas se encarecieron especialmente. Sin embargo, los consumidores no lo han notado excesivamente en las facturas mensuales por dos motivos principales: que los consumos han sido reducidos en la mayoría de los casos hasta la llegada del invierno y que el Gobierno aprobó una rebaja del IVA del 21% al 5%. La reducción impositiva aplicada desde octubre del año pasado, cuando se suele incrementar el consumo, enjugó parte del incremento en la tarificación.

Libre o regulado

En este sentido, desde UCEx añaden que hay muchos clientes que no saben si están en el mercado libre o en el regulado. A nivel nacional, se calcula que el 70% de los contratos continúan en el mercado libre.

Esa diferencia es básica. En el mercado libre las comercializadoras y los clientes firman un contrato para estipular un precio por cada kWh consumido y durante un tiempo determinado (un año, por norma general); en el mercado regulado –en la denominada tarifa TUR (tarifa de último recurso)– el coste del consumo lo marca la fluctuación del precio del gas en los mercados.

Además, el precio del kWh en el mercado regulado está topado y sus tarifas se actualizan trimestralmente. Hasta que se revise a finales de marzo, se mueve entre los siete céntimos por kWh para los consumos inferiores a 5.000 kWh al año y los seis céntimos y medio para los superiores a 15.000 kWh anuales.

Por el contrario, los contratos del mercado libre que están ofreciendo las comercializadoras ya se elevan por encima de los 24 céntimos por kWh consumido. «Las ofertas que realizan a los usuarios les hacen creer que ahorran, pero a medio y largo plazo suponen que paguen más», asegura Campos.

Requisitos

La diferencia entre ambas opciones, en parte debido al tope fijado por el Gobierno, es considerable. Las asociaciones de consumidores, de hecho, llevan bastante tiempo recomendando a los hogares que se pasen al mercado regulado, ya que consideran que la tarifa TUR tiene mejores condiciones económicas. «Es mucho más ventajosa, aunque no hay que olvidar que el precio del gas sigue siendo muy caro y este tope que se ha puesto lo acabaremos pagando a largo plazo», según el asesor jurídico de UCEx.

Por otro lado, conviene recordar que a la TUR únicamente pueden acogerse quienes no superen los 50.000 kWh de consumo al año, algo que en el segmento doméstico no sucede en ningún caso. Es decir, es una opción para todo los hogares.