«Hay familias extremeñas preocupadas por la evolución de las criptomonedas»

Criptoinvierno es el termino acuñado para referirse a la fuerte depreciación de las criptomonedas que se inició en noviembre del año pasado. Desde ese momento, ... Bitcoin y Ethereum, las dos más conocidas, han perdido más de un 70% de su valor. El Bitcoin cotizaba a más de 56.000 euros y ahora lo hace rondando los 16.000; mientras que Ethereum ha pasado de superar los 4.000 euros a estar bastante por debajo de los 1.200.

Lejos de un cambio de tendencia, en las últimas dos semanas los mercados han seguido viendo como el criptoinvierno se recrudece. Las cotizaciones han seguido hundiéndose, en torno al 25% en lo que va de mes. Una situación que está causando pérdidas económicas muy importantes en los inversores.

«No recomendamos este tipo de inversiones, porque no cotizan en un mercado regulado y su valoración fluctúa mucho» Carlos Gutiérrez Director de Renta 4 en Cáceres

Una depreciación que también ha afectado a los ahorradores extremeños, pero que no se puede cuantificar con precisión. «No podemos saber qué penetración tienen las criptomonedas en Extremadura porque no existe ninguna base de datos creada para saber cuántos inversores hay en función de su lugar de residencia y qué efectivo se ha podido destinar a este tipo de inversiones», explica Carlos Gutiérrez, director en Cáceres de Renta 4, un banco especializado en productos y servicios de inversión.

Sí matiza que el perfil mayoritario de los inversores extremeños atraídos por las criptomonedas dificulta que su espectacular caída vaya a tener consecuencias especialmente negativas en las economías familiares. «Tenemos constancia de que hay familias que han invertido en criptomonedas y que están preocupadas por la evolución de las mismas, pero no que estén sufriendo graves problemas financieros», defiende este experto en mercados financieros.

En cifras 70% se han depreciado las criptomonedas más conocidas desde noviembre de 2021

40.000 euros ha caído el valor del Bitcoin en un año hasta estar rondando los 16.000

Es una situación que se explica por el perfil mayoritario que tienen los inversores. Gutiérrez ve dos muy definidos: los jóvenes y los ahorradores con experiencia. En el caso de los primeros, que son los que más se acercan a este tipo de activos, suelen tener con las criptomonedas su primer contacto con los mercados financieros. «Tienen escasa experiencia y se ven deslumbrados por las informaciones obtenidas en redes sociales o en otras páginas de Internet que les animan a entrar en un mundo que les parece apasionante y en el que pueden obtener revalorizaciones rápidas», expone el directivo de Renta 4.

Este perfil joven no se asesora por expertos, pero tampoco invierte grandes cantidades de dinero, en parte porque no tiene muchos ahorros. Por supuesto, puede haber excepciones, pero no es lo habitual.

En cuanto a los inversores con mayor experiencia en los mercados financieros que se acercan a las criptomonedas, Gutiérrez afirma que lo hacen por probar y por saber cómo funciona. «Destina a estos activos un porcentaje muy pequeño de sus inversiones y lo hace con una clara vocación especulativa y cortoplacista», remarca el director de Renta 4 en Cáceres.

Así, ninguno de los dos perfiles mayoritarios de inversores en criptomonedas tiene depositada una gran cantidad de dinero en estos activos. O, por decirlo de otra manera, ambos se pueden permitir pérdidas en esa inversión sin ver comprometida su estabilidad financiera.

Burbuja

La burbuja de las criptomonedas se pinchó un año después de comenzar a hincharse. La caída que han sufrido las cotizaciones en el último año es idéntica a la revalorización que hubo en los doce meses anteriores. Son activos con una gran volatilidad. «No recomendamos este tipo de inversiones, porque no cotizan en un mercado regulado, por lo que su valoración es totalmente especulativa y no tienen un valor intrínseco; su valoración fluctúa con mucha facilidad y cualquier noticia que haya en los mercados puede tener una gran influencia en la cotización de la misma», expone Gutiérrez.

Entre los motivos que pueden haber contribuido a inflar la burbuja cripto, este economista señala hacia los tipos de interés que el BCE (Banco Central Europeo) llevó a cero en 2016 y han permanecido varios años en negativo. «Había mucho dinero barato y muchísima liquidez», dice.

Al mismo tiempo, los tipos de interés complicaban la rentabilidad a los inversores que asumían un riesgo bajo. Estos, en algunos casos, optaban por sacar partido a sus ahorros en el corto plazo mediante las criptodivisas.

Ahora, con la subida de tipos, los activos financieros de bajo riesgo –como son las letras del tesoro– vuelven a dar rentabilidad y los inversores dan la espalda a las criptodivisas –de gran volatilidad y mayor riesgo– lo que colabora a su depreciación. «Además, ha habido plataformas que han provocado auténticos corralitos; los inversores no han podido recuperar su liquidez y eso genera desconfianza y huida despavorida», comenta Gutiérrez, que ve en este conjunto de factores algunas causas de la caída de las criptomonedas.