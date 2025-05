«Nuestros familiares han pasado 30 horas parados en un tren pero ya están en la frontera»

Las últimas noticias recibidas por Nuria y Alexander, los artesanos del Jerte que atraviesan Europa para sacar a sus familiares de la guerra, son ... alentadoras. Esta misma mañana las tres personas a las que van a rescatar del conflicto armado han podido atravesar en tren la frontera entre Ucrania y Polonia. «Han estado 30 horas parados, pero han logrado pasar», explicaba Nuria. Se trata de la prima de Alexander, el hijo de esta y una hermana, que está previsto que vengan a vivir a Extremadura. Nuria y Alexander salieron de Casas del Castañar el pasado sábado en fugoneta para rescatar a sus familiares.

La idea es recoger a esas tres personas que ya se encuentran en Przemysel, la ciudad polaca más cercana a la frontera. Tal y como ha podido verse en las imágenes transmitidas por televisión las estaciones de tren están atestadas, con trenes inmovilizados a la espera de poder partir. «A ellos les habían pedido la documentación, pero el tren no se movía», explica Nuria. «Afortunadamente nos han dicho que no han pasado frío y que había voluntarios que les habían dado comida». Se trata, en todo caso, de una situación dolorosa, ya que los hombres no pueden salir del país porque tienen que formar parte de la defensa. Shasha y Denis se han separado de su marido y padre respectivamente.

Nuria y Alexander tenen a otros parientes intentando atravesar la frontera con Polonia. Se trata de la hermana de Alexander, Natalia y sus dos hijos, que llevan 40 horas varados en una caravana.

El matrimonio atravesaba esta mañana la zona francesa de Vesoul, en el noroeste del país, muy cerca de la frontera con Alemania. La idea es poder llegar al punto de Polonia en el que van a recoger a sus familiares mañana. Se trata de un viaje de cerca de 3.500 kilómetros que intentan hacer sin pagar peajes, para abaratar un coste que ya es elevado. «El gasoil está a dos euros», indica Nuria. Su hoja de ruta contempla atravesar Alemania hasta llegar a Polonia, eludiendo la República Checa, tal y como les recomendó un camionero polaco con el que se cruzaron ayer.

Aunque su propósito era poder dormir en la furgoneta, las bajas temperaturas les hicieron buscar ayer un hotel. Fue al segundo intento. «En el primero no pudimos, porque cerraban la recepción a las nueve de la noche, aunque explicamos el motivo del viaje el dueño no quiso», señala esta pareja.