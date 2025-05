Desde la academia de yoga de Vika Gurska se respira calma. Mucha luz y silencio en el lugar donde esta ucraniana imparte clases todos los ... días a golpe de gong. Lo hace desde que llegó a Cáceres en 2009. Aunque se muestra tranquila, parte de su mente está en la tierra que le vio nacer, la misma que desde esta madrugada ha empezado a oír los bombardeos. Rusia ha sacado su arsenal bélico. Ha estallado literalmente la guerra.

«Hasta ahora había esperanza de que no hubiera un ataque, pero a partir de esta madrugada el mundo ha cambiado. Estoy en shock y lo vivo mal. Toda mi familia está en Ucrania; siento impotencia y un dolor tremendo. Lo que está pasando no tiene razón», cuenta Vika.

Ella dejó su país para conocer otras culturas. Estudió Traducción y sabe seis idiomas ( Español, Inglés, Francés, Ruso, Ucraniano e Italiano). Ha vivido en Gales, Suecia, España y ha viajado mucho por India. Ahora vive en Cáceres tranquila, pero gran parte de su vida está en Donetsk, epicentro del conflicto entre Ucrania y los secesionistas prorrusos desde hace ochos años.

Precisamente en esa zona, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado elevando sus amenazas y en esto días Kiev se ha preparado para lo peor después de que Putin haya reconocido como Estados a las regiones de Donetsk y Lugansk.

Ahora todo ha estallado. Ya hay más de 40 soldados y civiles ucranianos muertos por los bombardeos rusos contra aeródromos y bases militares. «La sensación dura de guerra ya la había tenido hace ocho años. Lo pasas mal sabiendo que los tuyos están allí y no puedes ayudar físicamente, pero sí contando que este conflicto es artificial y no natural, simplemente creado por una persona», dice sin miedo.

Vika conoce perfectamente lo que está sucediendo. Mantiene contacto con los suyos. «Toda mi familia está allí. Mi abuelo y mi tía están en la zona invadida de la República Popular de Donetsk. El resto está en la zona ucraniana, pero muy cerca de la frontera. Los amigos están por toda Ucrania».

«Ya se oyen los bombardeos»

Con ellos ha podido hablar en estos días. Incluso esta misma mañana. «Me dicen que están tranquilos, que les han atacado, pero no han entrado en pánico y me han contado que no van a salir de Ucrania. Se van a quedar en sus casas, van a defender a su país».

Por un momento, Vika para de hablar. El silencio vuelve. «He llamado a mi abuelo y me han dicho que estaba durmiendo, así que eso es buena señal. Él es mayor, tiene 85 años y está descansando», dice.

«Sé que hay gente que ha estado preparando comida para aguantar un mes porque todo esto estaba en el aire; sabían que Rusia iba a atacar. No he podido hablar con ellos sobre el modo en el que van a resguardarse, lo que me dicen por ahora es que Putin no está atacando el centro de las ciudades, sino las zonas puntuales», comenta. Eso sí, «ya se oyen los bombardeos».

Lo cuenta con sensación de injusticia. «Lo que he propuesto a mi familia es todo tipo de ayuda y hace tiempo que les digo que si quieren venir aquí lo hago todo, pero han decidido quedarse y tengo que aceptarlo. Me gustaría que mi madre viniera, pero ella no quiere salir de Ucrania», detalla Vika.

Lo hace justo antes de recordar cómo era la ciudad en la que vivía. «Muy grande y con un millón de habitantes. Estaba llena de negocios e industria por las minas de carbón. Era una ciudad rica y cara, con aeropuerto internacional, con un estadio enorme y nuestro equipo de fútbol. La vida allí era totalmente normal».

Ella volvió a la zona en el verano de 2014. «Ahora todo ha cambiado, se han llevado el equipamiento de las fábricas, hay una degradación económica y mucha presencia de militares. Antes había libertad de prensa y podías viajar a cualquier país y ahora todo está cerrado. En Donetsk hay por ejemplo toque de queda desde hace tiempo y eso nunca se ha vivido allí», lamenta con el deseo de volver algún día Ucrania y que la guerra acabe pronto.