La familia del caso de Badajoz niega que se siguiese el proceso Domingo, 14 abril 2019, 08:42

En el caso que ha salido a la luz esta semana en la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz, los padres de la denunciante se han sentido decepcionados porque el proceso se ha cerrado considerando que no hay acoso escolar. La familia asegura que no se ha seguido el proceso oficial, entre otros motivos, porque en mes y medio nunca les llamaron ni del colegio ni las autoridades educativas.

El padre de la denunciante, Domingo Rivero, también señala que la dirección del centro solo ha atendido una vez a su hija, estando con su madre, y solo dos personas, no el equipo de valoración que fija el protocolo. «Solo los hemos visto una vez más, solo yo, porque fui a hablar con la directora, pero no me dio ninguna respuesta. También fui yo a la inspección de educación y tampoco me contestaron», dice Rivero espera que, al menos, la Fiscalía de Menores les llame a declarar sobre este caso.