Familia de acogida: «Les quieres como a tus hijos, pero un día se van a ir»

Dolores y Jesús tienen tres hijos biológicos ya veinteañeros, pero desde 2012 se han convertido en segundos padres de otros 15 menores. «Mi casa es ... normal», define esta mujer de 56 años con voz firme y mucha determinación. «A los niños hay que enseñarles a vivir con lo que se tiene y acostumbrarles a compartir, las casas de antes no eran grandes y a veces se criaba a 14 hijos». Esta familia de Zafra es una de las 174 de acogida de menores en la región que, según se ha anunciado esta semana, verán incrementadas las ayudas regionales por esos cuidados, una cantidad que pasa de los 169 a los 360 euros por niño al mes.

Esta fórmula, la del acogimiento, se adopta cuando los menores cuentan con familia biológica pero no puede hacerse cargo de sus hijos por diversos motivos. Se buscan entonces hogares donde los niños puedan vivir durante un periodo que puede ser de meses o de años.

«Hay mucha gente que nos dice que por qué estamos en esto, con lo bien que podríamos estar nosotros ahora, con los hijos ya grandes», cuenta Dolores, decoradora de profesión pero dedicada de lleno a esta tarea. Los motivos de por qué en un momento dado decide dar el paso a la acogida son profundos. «En su día, durante la Guerra Civil, mi abuela en Valencia acogió a ocho niños de Madrid que luego volvieron con sus familias, y yo a esos niños les he visto ir a visitar a mi abuela durante muchísimo tiempo». Cuenta Dolores que en un viaje a Valencia que hizo vio por la televisión cómo se buscaba a una familia acogedora para un niño con síndrome de Down. «Llamé a este teléfono y me dijeron que me tenía que remitir a mi comunidad, y a partir de ahí empecé a hacer los trámites en Extremadura, es algo que te nace, no tiene que ver con ser buena persona, los niños nos dan más a nosotros que nosotros a ellos».

«No hay que juzgar a una madre que en un momento dado no está bien para cuidar a su hijo por el motivo que sea»

Esto sucedió en 2012 y en estos 11 años su casa se ha llenado de vida y de historias, de circunstancias familiares que son secundarias para Dolores, centrada en «cuidar y dar lo mejor» a los niños que llegan a su casa. «Preferimos no saber las causas, no hay que juzgar a una madre que no está bien para cuidar a su hijo por el motivo que sea». Desde 2016 tienen a dos hermanos de nueve y once años en acogimiento permanente y, desde hace unos meses a un bebé en acogimiento de urgencia. Esta pareja prefiere no mostrar su cara para proteger la intimidad de los niños. «Hay mucha gente que no lo sabe», indica Dolores, que ha palpado cierta incomprensión social y no quiere transmitírsela a los niños.

Tras pasar por todo el proceso necesario el 17 de noviembre de 2012 llegó el primer bebé. Tenía solo 10 días, y permaneció con ellos nueve meses. «Fue una historia feliz porque él retornó con quien tenía que estar», reflexiona Dolores. Sin transición, «con el corazón encogido por la despedida», ese mismo día, recibieron un nuevo bebé. «Luego llegó el tercero, el cuarto...» y así hasta 13 acogimientos de urgencia, además de los dos permanentes, que son casos en los que se ve que el retorno con la familia va a ser un poco más difícil. La gran mayoría de los niños en acogida ven a sus padres biológicos, y en este caso es así, aunque a Dolores y Jesús les llamen papá y mamá.

En todas las circunstancias son estancias revocables. «Tienes que tener muy claro que ese niño no es tuyo, pero es que en realidad no son tuyos ni los biológicos, estos niños se van a ir, forman parte de tu familia durante un tiempo y les quieres como a tus hijos pero llega un día en el que hay que despedirles porque tú eres solamente un puente entre su pasado y su futuro, y no les olvidas jamás».

Lección de vida

Dolores le dedica muchos minutos a glosar lo mucho que le ha enriquecido la experiencia, una lección de vida no solo para ella y su marido. «Una de las cosas más importantes ha sido la educación de mis hijos, a partir del momento en que unos hijos saben compartir unos padres, saben compartirlo todo, y así es, se educa de otra manera, todo es compartir y repartir».

Para esa madre el aumento de las ayudas es una buena noticia. «Lo que se cobraba antes era muy poco comparado con otras comunidades, pero tú cuando haces esto sabes perfectamente dónde te metes, y si tienes un niño tendrás que darle todo lo que necesite, no estamos hablando de un derroche bestial pero ellos necesitan lo mismo que cualquier niño». Dolores cree que la red de familias acogedoras debería crecer. «Hay mil maneras de ayudar, se puede ser familia de urgencia, que es más corto, permanente, temporal, se puede ser colaborador con los centros, para sacar a los niños unas vacaciones, porque se lo merecen», detalla esta mujer que no quiere ser admirada, pero a la que le guía una generosidad poco común.