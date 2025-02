El fallecido de Gargáligas saltó desde un capó a un toldo antes de ser arrastrado por el agua

J. López-Lago Miércoles, 13 de noviembre 2024, 07:16 Comenta Compartir

De los tres fallecidos por la dana de Valencia que tienen vinculación con Extremadura, solo Luciano Bravo tenía una relación estrecha con su pueblo, Gargáligas, donde está siendo recordado estos días con la bandera del consistorio a media asta en señal de duelo. Este extremeño, que tiene a varios tíos y primos en la región, fue encontrado trece días después de que un vecino le perdiera la pista en Catarroja, donde residía, tras intentar salvar su vida saltando desde un capó de un coche a la deriva hasta el toldo de una tienda, según ha explicado a HOY su sobrino este martes.

Los otros fallecidos por la riada de Valencia el pasado 29 de octubre relacionados con la comunidad autónoma proceden de Campillo de Llerena (1.400 habitantes) en el caso de Fernando Durán; mientras que Cándido Molina es nacido en Azuaga (8.000 habitantes), tal y como figura en su documento nacional de identidad. Según la asociación SOS Desaparecidos, Cándido Molina había desaparecido junto a la Rambla de Chiva y tras varios días de búsqueda su cadáver fue hallado esta semana.

Sin embargo, la alcaldesa de esta última localidad, Natividad Fuentes, explicó ayer a este diario que, de momento, no ha conseguido hablar con la nadie que lo conociera, de lo que deduce que debió de haber emigrado muy pronto y después no tener relación con este pueblo pacense en el que nació hace 62 años. Al no constar en el Ayuntamiento que quede algún familiar, la alcaldesa decía ayer que prefiere ser prudente. «Vamos a esperar a ver si hubiera más fallecidos, ya que hay más gente de Azuaga que vive en Valencia y todavía hay desaparecidos, pero sobre este señor (Cándido Molina) yo he preguntado y no tenemos constancia de que fuera conocido aquí».

En Gargáligas (529 habitantes), en cambio, sí recuerdan con dolor a Luciano Bravo. Vive en Catarroja, una población que quedó arrasada al desbordarse el barranco que hay en esta localidad del extrarradio de Valencia. Luciano, que tenía 58 años, regresaba a Gargáligas cada verano y también en Navidades y con ocasión de alguna matanza de las que se celebran en invierno, ha indicado a HOY su sobrino Andrés Bravo. De hecho, la última vez que estuvo en Extremadura fue este verano pasado con su familia y se quedó en casa de su primo hermano, el padre de Andrés Bravo, que ha sido alcalde de la localidad y en la actualidad es concejal. Según dijo, «mi tío se fue de aquí con tres años de edad, pero venía a menudo y él siempre decía en Valencia que no era extremeño, sino de Gargáligas».

Tenía dos hijos

Luciano emigró a Valencia –prosigue su sobrino– y trabajaba en una fábrica de colchones. En esta comunidad conoció a su mujer, con la que tenía dos hijos de entre 22 y 28 años. En Gargáligas ha dejado un primo y tres primas hermanas y seis sobrinos que viven allí, aunque más familiares residen en otros pueblos cercanos.

Según le han contado a su sobrino, «él (Luciano) empezó a ver agua en las calles y bajó a mover su coche, pero entonces empezó a venir más agua y lo que nos ha podido contar la gente que lo vio es que se subió al capó de un coche, intentó saltar a un toldo de una terraza y ahí ya le perdieron la pista. Los primeros días teníamos algo de esperanza porque pensábamos que podía estar en alguna casa sin cobertura ni Internet, pero a medida que pasaba el tiempo en mi familia esa esperanza se fue perdiendo y han sido 13 días de incertidumbre, pero por lo menos ya existe el alivio de un cuerpo al que poder despedir», decía a HOY el sobrino del fallecido.

En cuanto a Fernando Durán, vinculado a Campillo de Llerena, no consta que el Ayuntamiento vaya a establecer algún tipo de luto o señal de duelo por su fallecimiento. Durán residía en Paiporta, localidad también afectada por la dana. Según algunos vecinos con los que ha hablado este diario, el fallecido solo venía ocasionalmente a Campillo de Llerena, y afirman que tenía una casa en esta localidad.

Temas

Catarroja

Extremadura