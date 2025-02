'A fala' quiere llegar a las escuelas

Dos décadas después de que la Junta de Extremadura decidiera proteger 'A fala' declarándola BIC (Bien de Interés Cultural), el habla exclusiva de tres pueblos de la Sierra de Gata sigue vivo en la calle, pero más en los bares que en los patios de ... los colegios. Y esta realidad aconseja detenerse un momento para pensar en el futuro de esta rareza lingüística y social que lleva años atrayendo la atención de filólogos de media Europa y más allá. Lo saben mejor que nadie quienes duermen y amanecen cada día en esta esquina del norte extremeño que este sábado celebrará el primer Día de A fala. Habrá charla, recital de poesía, música en directo y actividades infantiles. Para festejar la pervivencia de un fenómeno tan inusual que se ha convertido incluso en atractivo turístico.

En Eljas (As Ellas, 901 habitantes), San Martín de Trevejo (Sa Martín de Trevellu, 766 vecinos) y Valverde del Fresno (Valverdi du Fresnu, 2.250 residentes), nueve de cada diez clientes piden el café, la cerveza o la copa en 'lagarteiru', 'mañegu' o 'valverdeiru', según el municipio, que cada uno tiene su variante. Pero entre los críos hace ya tiempo que se ha colado el castellano, y aunque también ellos falan, porque es lo que han oído en casa desde que nacieron, empieza a extenderse entre las generaciones más jóvenes un modo de hacerlo que convendría corregir si se quiere garantizar que dentro de medio siglo, la lengua del valle de Xálima esté tan viva como hoy.

«Más del noventa por ciento de la población de las tres localidades se comunica a diario en 'A fala', y ese porcentaje tan alto no se da con ninguna otra lengua minoritaria de España», apunta Miguel Ángel Marcos, presidente de la asociación 'U Lagartu verdi'. El colectivo nació en el año 2009, y desde entonces ha desarrollado una larga lista de actividades dirigidas a proteger y difundir la lengua de estos tres pueblos cacereños próximos a Portugal. Esa cercanía a la frontera es uno de los motivos que explican la historia, la fonética y la ortografía de 'A fala', una forma de hablar y escribir «que los filólogos y lingüistas llevan años intentando aclarar de dónde viene exactamente», sitúa Marcos.

Los años de la Reconquista

«Se sabe que debió llegar en los años de la Reconquista, cuando asturianos y leoneses repoblaron esta zona, y tiene tres variantes, una con más rasgos compartidos con el astur-leonés, otra con el galaico-portugués y otra más parecida al habla de León en el siglo XII», resume el presidente de 'U lagartu verdi', que no obstante, precisa que no les preocupa tanto aclarar el origen de su lengua «como su conservación».

«El problema –analiza Miguel Ángel Marcos– es que se está castellanizando de forma bastante rápida, porque a los niños les resulta más fácil el castellano, de ahí la importancia de que 'A fala' esté más presente en las escuelas». No es que ahora no lo esté, porque los estudiantes han hecho actividades para mejorar su conocimiento de esta lengua, gracias principalmente a las propuestas que han desarrollado colectivos como el que preside Marcos. La necesidad ahora, expone, es que esa presencia en las clases sea reglada, y para eso hace falta el compromiso de la administración, que según el presidente del colectivo, «en este tiempo no ha acabado de apoyar económicamente a nuestra lengua».

Durante la presentación del primer Día de 'A fala', que organizan los ayuntamientos y la Diputación de Cáceres, los tres alcaldes coincidieron «en poner en evidencia la importancia de la moción aprobada por el Senado el pasado día 25». Este texto presentado por el PSOE y apoyado por todos los partidos excepto Vox, invita a «proteger e impulsar esta lengua, y trabajar en unidades didácticas que, desde las escuelas, afiancen la lengua que se habla en las casas», recogía la Diputación en su reseña de prensa sobre ese acto celebrado el pasado lunes.

«Más viva que hace 20 años»

«Nuestra lengua está ahora más viva que hace veinte años», valora Antonio Bellanco, alcalde de Eljas, la localidad que acogerá la fiesta de este sábado. «Desde la declaración de BIC hasta hoy –sigue el regidor–, se han publicado revistas –'U lagartu verdi' edita cada año 'Anduriña', íntegramente en 'A fala'–, libros –entre otros, el Nuevo Testamento o 'El principito'– o diccionarios, que han ayudado a que la gente tenga un mayor conocimiento sobre nuestra lengua».

Se han celebrado cursos en la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres; la cantante 'mañega' Trinidad Rivas grabó un videoclip en 'A fala'; se ha publicado una ortografía y se han representado obras de teatro en esta lengua que ha llevado a la Sierra de Gata a lingüistas y filólogos de distintos países. Alguno incluso se ha quedado a vivir, como Miroslav Vales, checo de nacimiento y ya un 'lagarteiru' más. Él es, desde hecho, uno de los mayores expertos en esta lengua minoritaria y peculiar, viva pero amenazada.