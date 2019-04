La faja de Prato y el mantel de Coria

Dice la leyenda o la historia sagrada que, al ascender a los cielos, la Virgen María entregó su faja a Santo Tomás, que abandonó al poco Tierra Santa sin que conste si se llevó con él o no la faja santa. El caso es que esta prenda de la Virgen acabó en manos de una tocaya suya llamada también María, que se la entregó como dote a su marido Michele al desposarse.

Michele era italiano, de la villa toscana de Prato, y, al regresar a su ciudad natal, llevó consigo la santa faja y la guardó debajo del colchón de su cama. Esto provocó una gran indignación celestial, tanto que unos ángeles se dedicaron a tirar a Michele de la cama cada vez que se acostaba en ella.

Arrepentido, somnoliento y decidido a dormir en paz, el buen hombre decidió donar la faja santa de la Virgen a la catedral de su pueblo en 1174 (según otras versiones, en 1172). Para guardarla, se construyó una capilla especial. Enseguida se extendió la fama de aquella prenda milagrosa por toda la cristiandad, Prato entró a formar parte de las rutas del turismo religioso y hasta allí viajaron como peregrinos san Francisco de Asís, san Bernardino de Siena, el Papa Alejandro V y Juan Paleólogo, emperador de Bizancio.

Han pasado los siglos y la faja santa de la Virgen María sigue siendo uno de los atractivos de la ciudad de Prato. Cada 8 de septiembre, el obispo de la ciudad expone la prenda, que parece más un ancho cinturón que una faja, desde el púlpito exterior de la catedral pratense, diseñado por Michelozzo y decorado por un bello friso de ángeles obra de Donatello. La multitud, que llena la plaza del Duomo, estalla en vítores y la fiesta es impresionante.

En Aquisgrán, se celebra una fiesta semejante, pero solo cada siete años, aunque en ese caso lo que se expone son los pañales del Niño Jesús. Tener una reliquia importante hace siglos era como tener hoy el AVE o Ikea: se aseguraba la presencia de miles de turistas y la riqueza de la iglesia y del pueblo donde se conservaban los restos santos.

Será por esa razón que en el mundo se conservan 60 dedos de san Juan Bautista, 15 prepucios de Cristo, una sábana santa en Turín y otra en Oviedo, tres cordones umbilicales del Niño Jesús en Italia y uno en Francia y, además del juego de pañales de Aquisgrán, hay otro juego en San Marcelo de Roma. Lo de los pañales múltiples tiene su lógica, menos sensato parece que se conserven dos mesas de la Sagrada Cena: una en la catedral de Sevilla y otra en la Archibasílica de Roma.

En un intercambio escolar, conocí la tumba de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia y los pañales ya comentados de Aquisgrán y me explicaron el dineral que dejaban estas reliquias en ambas ciudades alemanas. Leyendo un libro sobre la Toscana me he enterado de lo de la faja santa y he vuelto a hacerme una pregunta sin respuesta: ¿por qué en Extremadura, más concretamente en Coria, no hemos sabido aprovechar una de las más fascinantes colecciones de reliquias de toda la Cristiandad con tres perlas superiores: el Lignum Via, la Santa Espina y el Sagrado Mantel?

Parecen reliquias más serias y creíbles que la cola del asno que llevó a Jesús, conservada en un museo de prehistoria, o las botellas que, en el Vaticano, contienen un suspiro de San José y un estornudo del Espíritu Santo. Algunos investigadores datan el mantel de la Sagrada Cena de Coria en el siglo I y los trocitos que se conservan en Viena, Gladbach y las clarisas de Monforte de Lemos son desgarros provocados por algún fiel cuando el mantel era expuesto en el balcón de la catedral de Coria y miles de peregrinos pasaban debajo tocándolo.

Esa exposición se celebraba cada 3 de mayo y convertía Coria en una ciudad en fiestas atestada de gente como sucede en Prato cada 8 de septiembre, en Aquisgrán o en Colonia. Pero en 1791 se acabó el jolgorio cauriense, las reliquias dejaron de exponerse para que no se estropearan y ya no hubo turismo religioso. Podría haberse sacado un réplica o se podría haber ofrecido el mantel al pueblo guardado en un estuche de cristal, como sucede en Prato. Pero no, se dio carpetazo y santas pascuas. Hay que reconocer que llevamos siglos vendiéndonos mal.