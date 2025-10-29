La Facultad de Medicina solicita dinero al Gobierno para mantener las plazas que oferta

La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura ha solicitado financiación al Ministerio de Sanidad para mantener las 132 plazas que oferta en ... una carrera con una demanda que no para de aumentar. Cada año, más de 3.000 estudiantes solicitan cursar este grado en la región y lleva mucho tiempo siendo el estudio de más difícil acceso por su elevada nota de corte.

Ante esa situación, y con una falta de especialistas médicos que afecta a todo el país, el Ministerio de Sanidad pidió hace tres años a las universidades que incrementaran sus plazas hasta un 15% sin necesidad de modificar el plan de estudios y se ofreció a asumir los costes que eso suponía.

Se trataba de una ayuda ministerial que se empezó a aplicar en las instituciones académicas del país tras acordarlo con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Se establecía una determinada dotación económica por cada alumno de nuevo ingreso.

Sin embargo, ese dinero a Extremadura nunca ha llegado. La UEx pasó a aumentar su oferta de 120 a 132 plazas desde el curso 2023-2024, una situación que se repitió el pasado año y que continuará así durante este 2025-2026.

Desde que la primera vez se aumentaron las vacantes hasta ahora la UEx no ha recibido financiación por diferencia de criterios con el Ministerio de Sanidad.

Criterios distintos

De hecho, la UEx fue una de las primeras universidades en elevar esas vacantes, pero no ha contado con dotación económica para ello porque se tuvo en cuenta la memoria de verificación del título en ese momento.

Ese documento, que pasa por Aneca, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, tenía como 'numerus clausus' un total de 140 plazas y el Ministerio de Sanidad ha entendido durante todo este tiempo que el incremento de vacantes y su correspondiente financiación tenía que hacerse a partir de ese número.

Sin embargo, la UEx entendía que el aumento de plazas debía tener en cuenta las vacantes ofertadas antes de que entrara en vigor esta media, es decir, las 120 que venía ofertando.

El problema reside en que sobre el papel estaban fijadas 140 plazas y no 120, una situación que la UEx ha cambiado recientemente. «Eso lo hemos modificado. Se ha cambiado el plan de estudios y ahí ya aparece reflejado que el 'numerus clausus' es 120», explica a HOY la decana Facultad de Medicina, Berta Caro.

Asegura que ese cambio ha sido aprobado el pasado mes de junio y, en consecuencia, acaban de solicitar al Ministerio que las plazas sean financiadas porque ahora ya sí se cumple el criterio que ha venido argumentando el Ministerio de Sanidad.

Pendientes de la respuesta

Están pendientes de recibir la respuesta por parte del Gobierno y la Facultad de Medicina espera que se le conceda la financiación. En cualquier caso, el dinero no llegaría de forma retroactiva para las plazas incrementadas años anteriores, sino que solo afectaría a las de este curso.

«Hicimos ese esfuerzo de aumento de plazas pero nunca se nos ha financiado», lamenta Caro, quien apunta que a partir de ahora sí será posible. Si finalmente reciben financiación podrían contemplar la posibilidad e incrementar puestos los próximos años para llegar a 138.

En cualquier caso, eso lo tendría que proponer la decana de Medicina a la Junta de Facultad y se elevaría al Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura. «Eso no sería fácil porque ahora llevamos tres años con un incremento de plazas sin ningún tipo de financiación», insiste Caro.

«Aunque parezca una nimiedad de plazas ya estamos ajustados en personal», añade Berta, que en una entrevista en este diario el pasado mes de marzo ya alertó de la falta de profesores en la facultad que dirige. Ya consideraba que la plantilla académica debía aumentar un 10%. «No se trata de ingresar a muchos alumnos a cualquier precio, sino de formarlos con la mejor calidad», aseguraba.