¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Una clase en la nueva Facultad de Medicina de la UEx.
Universidad de Extremadura

La Facultad de Medicina solicita dinero al Gobierno para mantener las plazas que oferta

La UEx lleva soportando el incremento de vacantes desde hace tres años, cuando pasó de 120 a 132, y espera que la situación cambie

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:35

Comenta

La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura ha solicitado financiación al Ministerio de Sanidad para mantener las 132 plazas que oferta en ... una carrera con una demanda que no para de aumentar. Cada año, más de 3.000 estudiantes solicitan cursar este grado en la región y lleva mucho tiempo siendo el estudio de más difícil acceso por su elevada nota de corte.

